Döviz enflasyon verisinin ardından yükseldi

Bir süredir yatay seyreden döviz, dolarda 14,1396, euroda ise 15,7021 liraya yükseldi.

Türk Lirası korumalı hesapların duyurulduğu tarih olan 20 Aralık'a kadar dövizde süren tırmanışın önüne geçilerek sabit tutulması başarılmıştı.

YILLIK ENFLASYONUN ARTIŞI DOLARI HAREKETLENDİRDİ

Mart ayına 13,90 seviyesinde başlayan dolar, Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre yıllık enflasyonun 20 yıl sonra yüzde 50'nin üzerine çıkarak yüzde 54,44'e yükseldiğini gösteren verinin açıklanmasının ardından 14,1396'e çıktı. Euro 15,7021’e ve sterlin de 18,9604'e yükseldi.