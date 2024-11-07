Döviz ve altında düşüş devam etti! 7 Kasım'da piyasalar
Özel Haber

ABD'de gerçekleşen seçimin sonucunda Cumhuriyetçi aday Donald Trump, ikinci kez ABD başkanlığına seçildi.

Trump'ın ekonomi politikası ABD'li şirketleri destekleyeceği için dolar güçlendi.

Dünyada dolar tüm para birimleri karşısında değer kazanırken, sadece Türk Lirası karşısında değer kaybetti.

ALTININ GÜVENLİ LİMAN OLMA ÖZELLİĞİ ASKIYA ALINDI

Seçim belirsizliğinin ortadan kalkması piyasalara güven verdi ve "güveli liman" altının değeri azaldı.

ONS ALTIN

Ons altın geçen hafta 2 bin 790 dolardan bugünün açılışında 2 bin 659 dolara geriledi.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın geçen hafta çıktığı 3 bin 71 lira seviyesinden bugün gün başlangıcında 2 bin 659 liraya geriledi.

Gram altın: 2 bin 923 lira

Çeyrek altın: 4 bin 957 lira

Cumhuriyet altını: 20 bin 198 lira

Tam altın: 19 bin 829 lira

Yarım altın: 9 bin 914 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar: 34,1980 lira

Euro: 36,8920 lira

Sterlin: 44,4259 lira

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Aslı Didari
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