Döviz ve altında düşüş devam etti! 7 Kasım'da piyasalar

ABD'de gerçekleşen seçimin sonucunda Cumhuriyetçi aday Donald Trump, ikinci kez ABD başkanlığına seçildi.
Trump'ın ekonomi politikası ABD'li şirketleri destekleyeceği için dolar güçlendi.
Dünyada dolar tüm para birimleri karşısında değer kazanırken, sadece Türk Lirası karşısında değer kaybetti.
ALTININ GÜVENLİ LİMAN OLMA ÖZELLİĞİ ASKIYA ALINDI
Seçim belirsizliğinin ortadan kalkması piyasalara güven verdi ve "güveli liman" altının değeri azaldı.
ONS ALTIN
Ons altın geçen hafta 2 bin 790 dolardan bugünün açılışında 2 bin 659 dolara geriledi.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın geçen hafta çıktığı 3 bin 71 lira seviyesinden bugün gün başlangıcında 2 bin 659 liraya geriledi.
Gram altın: 2 bin 923 lira
Çeyrek altın: 4 bin 957 lira
Cumhuriyet altını: 20 bin 198 lira
Tam altın: 19 bin 829 lira
Yarım altın: 9 bin 914 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Dolar: 34,1980 lira
Euro: 36,8920 lira
Sterlin: 44,4259 lira
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