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Döviz ve altında düşüş devam etti! 7 Kasım'da piyasalar

Döviz ve altında düşüş devam etti! 7 Kasım'da piyasalar ABD'deki başkanlık seçimlerinin sonucunda belirsizliklerin ortadan kalkması ve Trump'ın uygulayacağı ekonomi politika piyasaları destekleyeceği için varlıklar üzerindeki baskıyı kaldırdı; bu da döviz ve altın fiyatlarına yansıdı.