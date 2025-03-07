Dövizle sözleşmenin, enflasyonda düşüş sağlaması bekleniyor

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz cinsi ve dövize endeksli menkul satış sözleşmesi düzenlemesi ile özellikle dış ticaret işlemleri bulunan firmaların döviz alım satımı sonucunda oluşan maliyetlerinin giderilmesi, ticari hayattaki işleyişin rahatlatılması ve ekonomideki enflasyonist etkilerin azaltılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’da 13.09.2018 tarihinde yapılan değişiklikle, Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri belirli sözleşme türlerinde sözleşme bedelinin ve diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenemeyeceği hüküm altına alınmış olup, 32 sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 sayılı Tebliğ’de bu hükmün istisnaları düzenlenmiştir.

Bu doğrultuda, 2008-32/34 sayılı Tebliğ’de 19.04.2022 tarihinde yapılan değişiklikle menkul satış sözleşmelerinden kaynaklı ödeme yükümlüklerinin Türk parası cinsinden kabul edilmesi ve yerine getirilmesi zorunlu kılınmıştı.

Yapılan düzenleme sonrası menkul satış sözleşmeleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak akdedilebilmekte iken sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin tarafların anlaştığı bir döviz kuru üzerinden Türk Lirası'na dönüştürülerek yerine getirilmesine ve kabul edilmesine başlanmıştı.

MENKUL SATIŞ SÖZLEŞMELERİ

Bu kapsamda, mezkUr Tebliğ’de menkul satış sözleşmeleri için 2022 yılında getirilen Türk lirası ödeme zorunluluğu döviz piyasasında sağlanan dengelenme, Türk Lirası'na yönelik artan güven ortamı ile makroekonomik politikada yürütülen sadeleşme süreci çerçevesinde 6 Mart 2025 tarihinde kaldırılmıştır.

Bu kapsamda; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yerine getirilmesi mümkün kılınmıştır.

TİCARİ HAYATTAKİ İŞLEYİŞİN RAHATLAMASI AMAÇLANIYOR

Bahse konu değişiklik ile özellikle dış ticaret işlemleri bulunan firmaların döviz alım satımı sonucunda oluşan maliyetlerinin giderilmesi, ticari hayattaki işleyişin rahatlatılması ve ekonomideki enflasyonist etkilerin azaltılması hedeflenmiştir.

YASAK OLAN İŞLEMLER