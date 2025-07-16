DSİ'den Erzurum'a su ve bereket: 3 göletle 16 bin dekar arazi sulanacak

Erzurum'un su kaynaklarını daha verimli kullanmak amacıyla hayata geçirilen Erzurum Pasinler Küçüktüy Göleti, Horasan Gerek Göleti ve Pasinler Kavuşturan Göleti inşaatlarında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Küçüktüy Göleti inşaatında Relokasyon yolu kazılarını tamamlandığını belirten Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "İşimizde gövde sıyırma, dolusavak sıyırma kazısı ve içme suyu hattı relokasyon çalışmalarının hızla devam etmektedir." diye konuştu.

"HEM VERİM ARTACAK HEM DE ÜRETİCİ NEFES ALACAK"

Horasan Gerek Göleti'nde ise dolusavak kazılarının tamamlandığını, sıyırma kazılarının ve derivasyon imalatlarının devam ettiğini belirten Balta, projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki susuz tarım alanlarının sulama imkanına kavuşacağını ifade etti.

Pasinler Kavuşturan Göleti'nde de gövde sıyırma kazılarının devam ettiğini kaydeden Balta, "Bu göletle birlikte 1060 dekarlık zirai alan modern sulama sistemine kavuşacak. Projenin tamamlanmasıyla hem verim artacak hem de üretici nefes alacak." dedi.

DSİ olarak Erzurum'un su kaynaklarını değerlendirmeye devam edeceklerini ifade eden Balta, bu tür projelerin bölge kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

ERZURUMLU ÜRETİCİLERE YILDA 201 MİLYON TL EK GELİR

16 Bin 90 dekar araziye can suyu verecek olan Küçüktüy, Gerek ve Kavuşturan Göletlerinin bölge tarımı için büyük önem taşıdığını belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, şöyle konuştu:

Göletler sayesinde modern sulama ile tanışacak 16 Bin 90 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek. Kazançları artacak. Kadim Şehir Erzurumlu üreticiler, 2025 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 201 Milyon lira daha fazla kazanacak.

TOPLAMDA 3 ADET GÖLETTE 6,05 MİLYON METREKÜP SU DEPOLANACAK

Erzurum'un Pasinler ve Horasan ilçelerinde hayata geçirilecek üç gölet projesi, bölge tarımına büyük katkı sağlayacak.

KÜÇÜKTÜY GÖLETİ

Pasinler ilçesinde inşa edilen ve temelden yüksekliği 42,5 metre olan Küçüktüy Göleti, önyüzü membran kaplı kaya dolgu tipinde projelendirildi.

Gölet, 4 milyon 760 bin metreküp su depolayarak 10 bin 980 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak.

GEREK GÖLETİ

Horasan ilçesindeki Gerek Göleti, temelden 40,1 metre yüksekliğe sahip olup kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa ediliyor.

Gölet, 1 milyon 70 bin metreküp su depolayıp 4 bin 50 dekar tarım arazisini sulayacak.

KAVUŞTURAN GÖLETİ

Pasinler ilçesinde projelendirilen bir diğer gölet olan Kavuşturan Göleti, temelden 26,4 metre yüksekliğe sahip.

Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilen gölet, 221 bin metreküp su depolamasıyla 1.060 dekar tarım arazisine hayat verecek.

Bu projeler sayesinde Erzurum'da tarım arazilerinin verimliliği artacak, bölge çiftçisinin yüzü gülecek.