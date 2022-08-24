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    DTÖ: Küresel ticaret büyümesi durgunlaşıyor

    Dünyada yaşanan jeopolitik gelişmeler ve gıdaya erişim ve enerji krizi küresel ticaret büyümesi üzerinde olumsuz etkisini hissettirmeye devam ediyor.
    • 24.08.2022 - 08:43
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    DTÖ: Küresel ticaret büyümesi durgunlaşıyor

    Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), küresel ticaretin büyümesinin artan enflasyonist baskıların etkisiyle durgunlaştığını ortaya koyan bir rapor yayınladı.

    DTÖ, "Küresel Mal Ticaret Barometresi Raporu"nun ağustos sayısında, "Mal Ticareti Barometresi"nin yatay bir seyir izlediği kaydedildi.

    "Büyüme hızı ilk çeyreğe kıyasla daha yavaş"

    Küresel mal ticaretinin 2022'nin ikinci çeyreğinde büyümeye devam ettiği belirtilen raporda, ancak büyüme hızının ilk çeyreğe kıyasla daha yavaş olduğu ve zayıf kalmasının beklendiği aktarıldı.

    "Rusya-Ukrayna savaşı ticareti baskılıyor"

    Rapora göre, ticaret Ukrayna'daki çatışma nedeniyle baskı altında kaldı ve Çin'de koronavirüs salgınına yönelik karantina önlemlerinin kaldırılmasıyla ise desteklendi.

    DTÖ: Küresel ticaret büyümesi durgunlaşıyor #1

    "Küresel ticaret büyümesinin, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,2'ye geriledi"

    AA'nın haberine göre, WTO'nun raporunda, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5,7 seviyesinde olan küresel ticaret büyümesinin, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,2'ye gerilediği kaydedildi.


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