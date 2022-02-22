DTÖ: Önlemlerin gevşetilmesi ticareti artırabilir

Dünya Ticaret Örgütü, koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesinin ilerleyen aylarda ticareti artırabileceğine dair görüş paylaştı.

Koronavirüs salgınının ekonomileri etkilediği bir ortamdaki etkileşimleri ortaya koyan Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Küresel Mal Ticaret Barometresi Şubat Raporu'nu yayınladı.

TİCARET BAROMETRESİ GERİLEDİ

Raporda, DTÖ Mal Ticareti Barometresi'nin geçen yıl kasımdaki 99,5 puandan şubatta 98,7 puana gerilediği bildirildi.

Söz konusu puanın, barometrenin temel değeri olan 100'ün altında olduğuna dikkat çekilen raporda, bunun, ticaret hacimlerinde geçen yıl yaşanan güçlü toparlanmanın ardından 2022'nin başında ticarette ivme kaybının yaşandığını gösterdiği aktarıldı.

"TRENDİN ALTINDA KALINSA BİLE TİCARET ARTACAK"

Raporda, endeksin aynı zamanda dibe vurduğuna dair işaretler gösterdiği belirtilerek, bunun yakın vadede trendin altında kalsa bile mal ticaretinin yükselebileceğini gösterdiği ifade edildi.





KORONAVİRÜS TİCARET İÇİN RİSK

Devam eden tedarik zinciri aksamalarının yanı sıra koronavirüs salgınında Omicron varyantıyla mücadele için kısıtlamaların getirilmesinin de düşüşte etkili olduğu kaydedilen raporda, "Bu önlemlerin gevşetilmesi önümüzdeki aylarda ticareti artırabilir ancak gelecekteki koronavirüs varyantları ekonomik faaliyet ve ticaret için risk oluşturmaya devam ediyor." değerlendirmesi yer aldı.