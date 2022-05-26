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    Dünya Bankası, küresel durgunluk konusunda uyardı

    Malpass, resesyondan nasıl kaçınacaklarını görmenin zor olduğunu söyledi. Çin'deki kısıtlamaları da hatırlatan Malpass, bunun küresel yavaşlama endişelerini artırdığını belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2022 - 12:31
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 12:52
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    Dünya Bankası, küresel durgunluk konusunda uyardı

    Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Rusya-Ukrayna savaşının küresel resesyona (durgunluk) neden olabileceği konusunda uyardı.

    Malpass, ABD'de bir iş etkinliğine katılarak, konuya ilişkin görüşlerini paylaştı.

    "Durgunluktan nasıl kaçınacağımızı görmek zor"

    Belirli bir tahminde bulunmayan Malpass, "Küresel gayri safi yurt içi hasılaya baktığımızda, şu anda bir durgunluktan nasıl kaçınacağımızı görmek zor." dedi.

    "Tek başına yeterli"

    Malpass, "Enerji fiyatlarının ikiye katlanması, tek başına bir durgunluğu tetiklemek için yeterli." ifadesini kullandı.

    Geçen ay Dünya Bankası bu yıl için küresel ekonomik büyüme tahminini yaklaşık bir puan azaltarak yüzde 3,2'ye düşürmüştü.

    Çin'deki kısıtlamaları hatırlattı

    BBC'nin aktardığına göre; Malpass, Çin'in koronavirüs salgınıyla mücadelesinde alınan karantina gibi sert tedbirlere işaret ederek, bu durumun küresel ekonomideki yavaşlama endişelerini artırdığını kaydetti.

    Dünya Bankası, küresel durgunluk konusunda uyardı #1

    Rusya'nın gaz arzını kesme ihtimalini değerlendirdi

    Dünya Bankası Başkanı Malpass, ayrıca birçok Avrupa ülkesinin petrol ve gaz alanında Rusya'ya "çok bağımlı" olduğuna dikkati çekti.

    Rusya'nın gaz arzını kesme hamlelerinin bölgede "önemli bir yavaşlamaya" neden olabileceği konusunda da uyaran Malpass, yüksek enerji fiyatlarının halihazırda Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'yı etkilediğini söyledi.

    Öte yandan Malpass, gelişmekte olan ülkelerin de gübre, gıda ve enerji kıtlığından etkilendiğini sözlerini ekledi.

    Dünya Bankası, küresel durgunluk konusunda uyardı #2


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