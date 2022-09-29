Dünya Bankası'ndan Avrupa için 'resesyon' uyarısı

Koronavirüs salgını sonrasında yaşanan Rusya-Ukrayna savaşının körüklediği enerji krizinin yol açtığı yüksek enflasyon, Avrupa ekonomisini olumsuz etkiledi.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, yüksek enflasyonun yol açtığı olumsuzlukların yanı sıra doların da güçlenmesiyle gelen eurodaki zayıflamanın Avrupa'da resesyon olasılığını artırdığını ortaya koydu.

Malpass, "Euronun zayıflığı ve yüksek enflasyon, Avrupa'da resesyon olasılığını artırdı ve Euro Bölgesi'nin uzun vadeli büyüme görünümünü daha da kısıtladı." dedi.

"Dünya üst üste gelen krizlerle karşı karşıya"

Malpass, Stanford Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, dünyanın üst üste gelen krizlerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Küresel büyüme keskin yavaşladı

Gelişmekte olan dünya için en acil tehlikenin küresel büyümedeki keskin yavaşlamanın küresel resesyona dönüşmesi olduğunu belirten Malpass, birçok gelişmekte olan ülkenin salgın öncesi dönemdeki kişi başına düşen milli gelir seviyelerine ulaşamadığını kaydetti.

ABD ve Çin'deki yavaşlama gündeme geldi

Malpass, ABD ekonomisinin bu yılın ilk iki çeyreğinde daralma yaşadığını anımsatarak, Çin'in ekonomik büyümesinin de koronavirüs salgınına karşı alınan karantina önlemleri nedeniyle keskin bir şekilde yavaşladığını aktardı.

Riskler 2023'ten sonra da devam edebilir

AA'nın haberine göre, Malpass, gelişmekte olan ülkelerin, gelişmiş ekonomilerdeki enflasyon, yavaşlayan büyüme, düşük verimlilik, küresel enerji kaynaklarının tükenmesi ve yüksek faiz oranları gibi eğilimlerin 2023'ten sonra da devam etmesi riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

"Rusya'ya bağımlılığın azalması yıllar alabilir"

Dünya Bankası Başkanı Malpass, küresel enerji üretiminde Rusya'ya bağımlılığın azalmasının yıllar alabileceğini, bunun da stagflasyon riskini veya düşük büyüme ve yüksek enflasyon dönemini uzatabileceğini dile getirdi.