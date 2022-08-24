Dünya borsalarında negatif seyir hakim

Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin resesyon korkularını tetiklemesi küresel piyasalara da negatif yansıyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantısında yapacağı faiz artışının ne kadar olacağına dair belirsizlikler arttı.

Analistler, bugün veri gündeminin nispeten sakin olduğunu, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve bekleyen konut satışlarının izleneceğini ifade ediyor.

Dünyada açıklanan PMI verileri geriliyor

Dünya genelinde dün açıklanan imalat sanayi ve hizmet sektörüne ilişkin öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ekonomik aktivitenin güç kaybetmeye devam ettiğini ortaya koydu. Bu durum resesyon tehdidini güçlendiriyor.

New York borsasında satıcılı seyir var

Ekonomik faaliyetteki daralmanın sürdüğüne işaret eden verilerin ardından dün New York borsasında satıcılı bir seyir izlendi.

Dow Jones endeksi yüzde 0,47, S&P 500 endeksi yüzde 0,22 gerilerken, Nasdaq endeksi yatay seyretti. Dün 109,3 ile 1,5 aya yakın sürenin en yüksek seviyesini test eden dolar endeksi, 108,6 seviyesine geriledi.

Avrupa'da endeksler değer kaybetti

Avrupa'da açıklanan veriler, bölgede resesyon korkularını tetiklerken, risk iştahındaki azalışla İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,27 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti.

Euro/dolar paritesi 0,99'a kadar geriledi

Euro/dolar paritesi dün 0,99 ile Aralık 2002'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından bugün 1'in altındaki hareketine devam ediyor.

Asya borsaları kayıpta

Asya borsaları yeni güne kayıplarla başlarken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 geriledi.

Borsa İstanbul'da bankacılık sektörü artışta

AA'nın haberine göre, yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da bankacılık sektörü öncülüğünde yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, yüzde 1,93 artarak 3.121,52 puan ile kapanış rekoru tazeledi.

Endeks, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 3.131,56 puana taşıdı.

Dolar/TL 18,1240 lira

Dolar/TL, dün yüzde 0,2'lik artışla 18,1125'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,1240'tan işlem görüyor.