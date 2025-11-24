Abone ol: Google News

Dünya genelinde et fiyatları artıyor

FAO sığır eti fiyatlarıyla ilgili son gözlemini dile getirdi. Buna göre, üretim süreçlerindeki baskılar dünya genelinde et fiyatlarını artırıyor.

Yayınlama Tarihi: 24.11.2025 09:47
  • Dünya genelinde et fiyatları, üretim süreçlerindeki zorluklar ve talep artışı nedeniyle yükseliyor.
  • FAO, küresel et fiyat endeksinin gerilemesine rağmen sığır eti fiyatlarının arttığını belirtti.
  • ABD'nin gümrük tarifeleri ve kuraklık gibi etkenler, kırmızı et fiyatlarının yüksek kalmasına neden oluyor.

Gıda fiyatlarının nabzını tutan raporlar kırmızı et fiyatlarındaki artışa dikkat çekiyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) son raporu, küresel et fiyat endeksinin son 8 aylık artışın ardından ekimde gerilediğini ancak sığır eti fiyatlarının artmaya devam ettiğini ortaya koydu.

KIRMIZI ET FİYATINI ARTIRAN SEBEPLER

Dünya çapında kırmızı et tedarikindeki daralma karşısında talebin güçlü seyretmesi, ABD'nin gümrük tarifeleri ve kuraklık gibi sert iklim koşulları, et fiyatlarının yüksek seyretmesine yol açıyor.

TÜRKİYE’DEKİ FİYATLAR:

Dana kıyma: 649,95 TL

Sotelik et: 939,95 TL

Kutu pirzola: 1.479 TL

Dana Biftek: 899,95 TL

