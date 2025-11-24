Dünya genelinde et fiyatları artıyor FAO sığır eti fiyatlarıyla ilgili son gözlemini dile getirdi. Buna göre, üretim süreçlerindeki baskılar dünya genelinde et fiyatlarını artırıyor.

Göster Hızlı Özet Dünya genelinde et fiyatları, üretim süreçlerindeki zorluklar ve talep artışı nedeniyle yükseliyor.

FAO, küresel et fiyat endeksinin gerilemesine rağmen sığır eti fiyatlarının arttığını belirtti.

ABD'nin gümrük tarifeleri ve kuraklık gibi etkenler, kırmızı et fiyatlarının yüksek kalmasına neden oluyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Gıda fiyatlarının nabzını tutan raporlar kırmızı et fiyatlarındaki artışa dikkat çekiyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) son raporu, küresel et fiyat endeksinin son 8 aylık artışın ardından ekimde gerilediğini ancak sığır eti fiyatlarının artmaya devam ettiğini ortaya koydu. KIRMIZI ET FİYATINI ARTIRAN SEBEPLER Dünya çapında kırmızı et tedarikindeki daralma karşısında talebin güçlü seyretmesi, ABD'nin gümrük tarifeleri ve kuraklık gibi sert iklim koşulları, et fiyatlarının yüksek seyretmesine yol açıyor. TÜRKİYE’DEKİ FİYATLAR: Dana kıyma: 649,95 TL Sotelik et: 939,95 TL Kutu pirzola: 1.479 TL Dana Biftek: 899,95 TL Ekonomi Haberleri Dijital Türk Lirası Projesi'nde son aşamaya gelindi

