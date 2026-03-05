Dünya Kadınlar Günü için 35 ülkeye 80 milyon dal çiçek

Kesme çiçek üretiminin yoğun yapıldığı Antalya'daki seralarda Dünya Kadınlar Günü hareketliliği yaşanıyor.

Seralardan toplanan karanfil, hüsnüyusuf ağırlıklı kesme çiçekler, depolarda özenle paketlenip tırlarla yurt dışına gönderiliyor.

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, Kadınlar Günü çiçeklerinde sevkiyatların tamamlanmak üzere olduğunu, son siparişleri hazırladıklarını söyledi.

SİPARİŞLERDE YÜZDE 15 ARTIŞ

Sektörün geçen yıla göre bu sene daha hareketli olduğunu dile getiren Yılmaz, çiçek siparişlerinde yaklaşık yüzde 15 artış yaşandığını ifade etti.

80 MİLYON DAL ÇİÇEK GİTTİ

Geçen yıl Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 9 milyon dolarlık çiçek ihraç ettiklerini hatırlatan Yılmaz, "Bu yıl yaklaşık 80 milyon dal çiçek gönderdik. Yaklaşık 12 milyon dolarlık ciro yaptık. Çiçek üreticilerimiz ihracattan oldukça memnun." dedi.

HOLLANDA VE İNGİLTERE İKİ ÖNEMLİ PAZAR

En fazla ihracatı Hollanda'ya gerçekleştirdiklerini bildiren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

Hollanda en önemli pazarımız, ikinci sırada İngiltere geliyor. Hollanda'ya gönderdiğimiz çiçeklerin büyük bir bölümü de İngiltere'ye geçiyor. Hollanda ve İngiltere en büyük ihracat pazarımız diyebiliriz. Bunların yanı sıra Almanya, Romanya, Bulgaristan gibi ülkelere de yoğun gönderimlerimiz oldu. Savaşta olmasına karşın Ukrayna ve Rusya'ya da çiçek gönderimimiz söz konusu. Güzel bir Kadınlar Günü süreci geçiriyoruz.

PASTEL RENKLER TERCİH EDİLİYOR

İsmail Yılmaz, bu dönemde Avrupa pazarının pastel renkteki çiçeklere daha fazla tercih ettiğini ancak kırmızı ve beyaz çiçeklerde de önemli ölçüde sipariş geldiğini kaydetti.

İŞ GÜCÜNÜN YÜZDE 80'İ KADIN

Çiçek sektöründe yaklaşık 60 bin dekar alanda dikim yapıldığını ve doğrudan 100 bin, dolaylı ise 300 bin kişiye geçim kaynağı sağlandığını vurgulayan Yılmaz, sektördeki iş gücünün yaklaşık yüzde 80'ini kadınların oluşturduğunu belirtti.