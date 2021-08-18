Dünya ticaret barometresi rekor seviyeye geldi

DTÖ'nün Küresel Mal Ticaret Barometresi Raporu, koronavürüsün ticaret görünümü için en büyük tehdidi oluşturmaya devam ettiğini ancak buna rağmen büyümenin ilerlediğini ortaya koydu.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Küresel Mal Ticaret Barometresi Ağustos Raporu'nu yayınladı. DTÖ, Mal Ticareti Barometresi'nin rekor seviyeye ulaşarak koronavirüs salgınının neden olduğu krizin ardından küresel ticaretteki toparlanmayı teyit ettiğini duyurdu.

BAROMETRE 20 PUAN ARTTI

Buna göre, Mal Ticareti Barometresi, ağustosta bir önceki yıla göre 20 puandan fazla artarak 110,4 puana yükseldi.

YAYINLANMAYA BAŞLADIĞI TARİHTEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE

Böylece DTÖ'nün Mal Ticaret Barometresi, yayınlanmaya başladığı 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

DTÖ raporunda, "Küresel mal ticareti, salgının ilk dalgası olan 2020'nin ikinci çeyreğinde keskin bir düşüş kaydettikten sonra toparlanmaya devam ediyor." denildi.

CARİ BÜYÜMENİN YANINDA KORONAVİRÜSÜN ETKİSİ DE SÜRÜYOR

Raporda, söz konusu barometredeki artışın, küresel ticaretteki cari büyümenin gücünün yanı sıra 2020'de ticarette koronavirüs salgını kaynaklı şokun derinliğini yansıttığı kaydedildi.

FAKİR ÜLKELERDE AŞI UYGULAMALARI GECİKTİ

Özellikle fakir ülkelerde aşı uygulamalarının gecikmesi gibi aşağı yönlü risklerle gölgelenmeye devam ettiği belirtilen raporda, "Salgında yeni dalgalar ekonomik toparlanmayı kolayca baltalayabileceğinden koronavirüs, ticaret görünümü için en büyük tehdidi oluşturmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

BAROMETRENİN 100'ÜN ÜZERİNDE OLMASI BÜYÜMENİN ARTTIĞINI GÖSTERİYOR

Barometredeki 100'den büyük okumalar trendin üzerinde büyüme olacağını gösterirken, 100'ün altındaki okumalar trendin altındaki büyümeye işaret ediyor.