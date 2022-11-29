Dünya Ticaret Örgütü'ne göre küresel mal ticareti yavaşlayacak

Mal Ticareti Barometresi, 100'ün altında olduğunda gerileme göstergesi olarak kabul ediliyor. DTÖ'nün raporuna göre Mal Ticareti Barometresi 96,2'ye indi.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Mal Ticareti Barometresi'nin küresel ithalat talebinin zayıflamasıyla trendin altına düştüğünü bildirdi. Örgüt, ithalat talebinin zayıflaması nedeniyle küresel mal ticaretinin yavaşlayacağını öngördü.

Dünya Ticaret Örgütü, Küresel Mal Ticaret Barometresi Kasım Raporu'nu yayınladı.

Mal Ticareti Barometresi 100'ün altında

Buna göre, ekimde 100 olan Mal Ticareti Barometresi, kasımda 96,2’ye geriledi.

Küresel mal ticaretindeki büyüme 2022'nin son ayları ile 2023'de yavaşlayacak

Raporda "küresel ekonomi güçlü rüzgarlarla sarsılmaya devam ederken", küresel mal ticaretindeki büyümenin, 2022'nin son ayları ile 2023'de yavaşlamasının muhtemel olduğu vurgulandı.

Tahminler tuttu

Raporda, örgütün Mal Ticareti Barometresi'nde kasımdaki gerilemenin, DTÖ'nün 2022'de yüzde 3,5 ve 2023'te yüzde 1 oranında küresel mal ticareti büyümesi öngören 5 Ekim'den yayınlanan tahminleriyle tutarlı olduğu belirtildi.

AA'nın haberine göre, DTÖ, daha önce de "Avrupa'da Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanan yüksek enerji fiyatları hane halkı harcamalarını baskılayarak ve üretim maliyetlerini artıracaktır." denilmişti.