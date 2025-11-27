Dünyanın servet haritası güncellendi

- Knight Frank Wealth Report 2024'e göre, Türkiye'de 30 milyon dolar üzeri serveti olan ultra zengin kişi sayısı 1.932 olarak belirlendi.
- Türkiye, ultra zengin kişilerin sayısındaki yüzde 10'luk artışla dünya sıralamasında öne geçti.
- Raporda, dünya genelindeki çok yüksek net değere sahip kişi sayısının yüzde 4,2 artışla 626.619'a ulaştığı belirtildi.
Rapor, ayrıca servet yönetimi ve yatırım tercihleri açısından da eğilimleri ele alıyor. Yüksek servete sahip bireylerin yatırım olarak gayrimenkul, ticari emlak, tarım arazisi, sürdürülebilir (ESG) varlıklar gibi alanlara yöneldiğini belirtiyor.
Türkiye'de 30 milyon dolar üzeri serveti bulunan ultra zengin kişi sayısı 1.932 olarak kayıtlara geçti.
TÜRKİYE'DE ULTRA ZENGİNLERİN SAYISINDA ARTIŞ
2024 raporunda Türkiye’de 30 milyon dolar ve üzeri servete sahip kişi sayısının en çok arttığını; global servet artışı eğilimleriyle Türkiye’nin konumunu vurgulanıyor.
KİLİT ÜLKE SIRALAMASI
Kilit ülke performansı açısından, Türkiye, en zengin kişilerin (UHNWI) sayısında yüzde 10'luk bir artışla sıralamada başı çekerken, onu yüzde 8 ile ABD takip ediyor.
ÜLKE ÜLKE ULTRA ZENGİN KİŞİ SAYILARI
ABD: 225 bin 077
Çin: 98 bin 551
Almanya: 29 bin 021
Kanada: 27 bin 928
Fransa: 24 bin 941
İngiltere: 23 bin 72
Japonya: 21 bin 710
Avustralya: 15 bin 347
İsviçre: 14 bin 734
Hindistan: 13 bin 263
İspanya: 10 bin 149
Hollanda: 8 bin 390
Tayvan: 7 bin 640
Hong Kong: 5 bin 957
Singapur: 4 bin 783
İsveç: 4 bin 125
Yeni Zelanda: 2 bin 587
Norveç: 2 bin 276
Avusturya: 2 bin 167
Türkiye: 1.932
İrlanda: 1.890
Endonezya: 1.479
Finlandiya: 1.269
Tayland: 889
Güney Afrika: 835
Portekiz: 800
Malezya: 754
Vietnam: 752
SERVET SAHİPLERİNİN TOPLAM SAYISI
Raporda ayrıca dünya genelindeki en zengin kişilerin (UHNWI) sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artarak 626 bin 619'a yükseldiği belirtiliyor.
BÖLGESEL ANLAMDA BAŞI ÇEKENLER
Bölgesel düzeyde, servet yaratmada Kuzey Amerika (Yüzde 7,2) ve Orta Doğu (Yüzde 6,2) başı çekerken, zengin kişi nüfusunun azaldığı tek bölge Latin Amerika oldu.