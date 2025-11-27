Dünyanın servet haritası güncellendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Knight Frank Wealth Report 2024'e göre dolar bakımından ülkelerin ultra zengin sayıları belli oldu. Knight Frank Wealth Report 2024, ülkelerin dolar bazlı ultra zengin nüfusunu gözler önüne serdi.

Rapor, ayrıca servet yönetimi ve yatırım tercihleri açısından da eğilimleri ele alıyor. Yüksek servete sahip bireylerin yatırım olarak gayrimenkul, ticari emlak, tarım arazisi, sürdürülebilir (ESG) varlıklar gibi alanlara yöneldiğini belirtiyor.

Türkiye'de 30 milyon dolar üzeri serveti bulunan ultra zengin kişi sayısı 1.932 olarak kayıtlara geçti.

TÜRKİYE'DE ULTRA ZENGİNLERİN SAYISINDA ARTIŞ

2024 raporunda Türkiye’de 30 milyon dolar ve üzeri servete sahip kişi sayısının en çok arttığını; global servet artışı eğilimleriyle Türkiye’nin konumunu vurgulanıyor.

KİLİT ÜLKE SIRALAMASI

Kilit ülke performansı açısından, Türkiye, en zengin kişilerin (UHNWI) sayısında yüzde 10'luk bir artışla sıralamada başı çekerken, onu yüzde 8 ile ABD takip ediyor.

ÜLKE ÜLKE ULTRA ZENGİN KİŞİ SAYILARI

ABD: 225 bin 077

Çin: 98 bin 551

Almanya: 29 bin 021

Kanada: 27 bin 928

Fransa: 24 bin 941

İngiltere: 23 bin 72

Japonya: 21 bin 710

Avustralya: 15 bin 347

İsviçre: 14 bin 734

Hindistan: 13 bin 263

İspanya: 10 bin 149

Hollanda: 8 bin 390

Tayvan: 7 bin 640

Hong Kong: 5 bin 957

Singapur: 4 bin 783

İsveç: 4 bin 125

Yeni Zelanda: 2 bin 587

Norveç: 2 bin 276

Avusturya: 2 bin 167

Türkiye: 1.932

İrlanda: 1.890

Endonezya: 1.479

Finlandiya: 1.269

Tayland: 889

Güney Afrika: 835

Portekiz: 800

Malezya: 754

Vietnam: 752

SERVET SAHİPLERİNİN TOPLAM SAYISI

Raporda ayrıca dünya genelindeki en zengin kişilerin (UHNWI) sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artarak 626 bin 619'a yükseldiği belirtiliyor.

BÖLGESEL ANLAMDA BAŞI ÇEKENLER

Bölgesel düzeyde, servet yaratmada Kuzey Amerika (Yüzde 7,2) ve Orta Doğu (Yüzde 6,2) başı çekerken, zengin kişi nüfusunun azaldığı tek bölge Latin Amerika oldu.