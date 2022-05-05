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    Dünyada ve iç piyasada altının son durumu

    Dün akşam saatlerinde Fed'in politika faizinin ve bugün de Türkiye'nin enflasyon verisinin açıklanmasının ardından dikkatler altın fiyatlarına çevrildi.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 17:13
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 17:25
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    Dünyada ve iç piyasada altının son durumu

    Altın fiyatları dünyada, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün, yıl içinde büyük ve agresif faiz artırımlarının değerlendirilmediğini açıklamasının ardından yüzde 1'den fazla yükseldi.

    Powell'ın basın toplantısı öncesi 1.870 doların altında seyreden altının ons fiyatı, dün akşam 1.880 doları aştı. Bu sabah ise yükselişini sürdürerek 1.900 doların üzerini gördü. Haberimizi yayına hazırlarken altının onsu 1.891 dolar seviyesindeydi.

    Kapalıçarşı'da altın fiyatları

    Yurt içinde serbest piyasadaki altın fiyatları ise şöyle:

    Gram altın: 903,804 lira

    Çeyrek altın: 1.493,42 lira

    Cumhuriyet altını: 6 bin 84,77 lira

    Tam altın: 5 bin 986 lira

    Yarım altın: 2 bin 986 lira

    Dünyada ve iç piyasada altının son durumu #1


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