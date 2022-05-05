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Dünyada ve iç piyasada altının son durumu
Dün akşam saatlerinde Fed'in politika faizinin ve bugün de Türkiye'nin enflasyon verisinin açıklanmasının ardından dikkatler altın fiyatlarına çevrildi.
- Haber Merkezi
- 05.05.2022 - 17:13
- Güncelleme : 05.05.2022 - 17:25
Altın fiyatları dünyada, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün, yıl içinde büyük ve agresif faiz artırımlarının değerlendirilmediğini açıklamasının ardından yüzde 1'den fazla yükseldi.
Powell'ın basın toplantısı öncesi 1.870 doların altında seyreden altının ons fiyatı, dün akşam 1.880 doları aştı. Bu sabah ise yükselişini sürdürerek 1.900 doların üzerini gördü. Haberimizi yayına hazırlarken altının onsu 1.891 dolar seviyesindeydi.
Kapalıçarşı'da altın fiyatları
Yurt içinde serbest piyasadaki altın fiyatları ise şöyle:
Gram altın: 903,804 lira
Çeyrek altın: 1.493,42 lira
Cumhuriyet altını: 6 bin 84,77 lira
Tam altın: 5 bin 986 lira
Yarım altın: 2 bin 986 lira