Dünyanın en büyük 20 ekonomisi! Türkiye listede

Rapor, 2026'nın en büyük ekonomilerini GSYİH bazında sıralıyor ve Hindistan'ın da yükselen konumunu vurguluyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Ekim 2025 projeksiyonlarına göre, ülke ekonomileri için 2026'da zorlu bir yol öngörüyor. IMF, Datamapper'ı kullanarak, 2026'nın en büyük ekonomilerinin resmini ortaya koydu. Liste, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) açısından hangi ülkelerin zirvede yer alacağını gösteriyor. Bu liste aynı zamanda Hindistan'ın küresel çerçevedeki konumunu da göstermesi açısından önemseniyor. IMF, TÜRKİYE'DEN İSTİKRAR BEKLİYOR Diğer yandan IMF’nin listesinde Türkiye’nin sıralaması da dikkati çekti. IMF, ayrıca Türkiye ekonomisinin kısa vadede büyümesinin sağlam kalmasının ve enflasyonun kademeli olarak düşmeye devam etmesinin beklendiğini bildirdi 2026'TA DÜNYANIN EN BÜYÜK 20 EKONOMİSİ OLMASI BEKLENEN ÜLKELER 1- ABD 2026 tahmini GSYİH: 31,82 trilyon dolar 2- ÇİN 2026 tahmini GSYİH: 20,65 trilyon dolar 3- ALMANYA 2026 tahmini GSYİH: 5,32 trilyon dolar 4- HİNDİSTAN 2026 tahmini GSYİH: 4,50 trilyon dolar 5- JAPONYA 2026 tahmini GSYİH: 4,46 trilyon dolar 6- BİRLEŞİK KRALLIK 2026 tahmini GSYİH: 4,22 trilyon dolar 7- FRANSA 2026 tahmini GSYİH: 3,55 trilyon dolar 8- İTALYA 2026 tahmini GSYİH: 2,70 trilyon dolar 9- RUSYA 2026 tahmini GSYİH: 2,50 trilyon dolar 10- KANADA 2026 tahmini GSYİH: 2,42 trilyon dolar 11- İSPANYA 2026 tahmini GSYİH: 2,29 trilyon dolar 12- BREZİLYA 2026 tahmini GSYİH: 2,04 trilyon dolar 13- MEKSİKA 2026 tahmini GSYİH: 2,03 trilyon dolar 14- AVUSTRALYA 2026 tahmini GSYİH: 1,94 trilyon dolar 15- GÜNEY KORE 2026 tahmini GSYİH: 1,93 trilyon dolar 16- TÜRKİYE 2026 tahmini GSYİH: 1,57 trilyon dolar 17- ENDONEZYA 2026 tahmini GSYİH: 1,55 trilyon dolar 18- HOLLANDA 2026 tahmini GSYİH: 1,41 trilyon dolar 19- SUUDİ ARABİSTAN 2026 tahmini GSYİH: 1,31 trilyon dolar 20- POLONYA 2026 tahmini GSYİH: 1,1 trilyon dolar Ekonomi Haberleri İŞKUR, 7 ayda 1,2 milyon vatandaşın işe yerleşmesine aracılık etti

