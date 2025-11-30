Abone ol: Google News

Dünyanın en büyük 20 ekonomisi! Türkiye listede

IMF, ülkeleri siyasi ve ekonomik gelişmelerine göre değerlendirdi ve önümüzdeki yıla özel büyüme beklentilerini bir raporla sıraladı. IMF’ye göre Türkiye 2025'te de gelecek yılda da 16. büyük ekonomi olarak değerlendiriliyor.

Yayınlama Tarihi: 30.11.2025 15:55
  • IMF'nin raporuna göre, Türkiye 2025 ve 2026'da dünyanın 16. büyük ekonomisi olacak.
  • Türkiye'nin kısa vadede ekonomik büyümesi beklenirken, enflasyonun da kademeli olarak düşeceği öngörülüyor.
  • Rapor, 2026'nın en büyük ekonomilerini GSYİH bazında sıralıyor ve Hindistan'ın da yükselen konumunu vurguluyor.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Ekim 2025 projeksiyonlarına göre, ülke ekonomileri için 2026'da zorlu bir yol öngörüyor.

IMF, Datamapper'ı kullanarak, 2026'nın en büyük ekonomilerinin resmini ortaya koydu. 

Liste, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) açısından hangi ülkelerin zirvede yer alacağını gösteriyor.

Bu liste aynı zamanda Hindistan'ın küresel çerçevedeki konumunu da göstermesi açısından önemseniyor.

IMF, TÜRKİYE'DEN İSTİKRAR BEKLİYOR

Diğer yandan IMF’nin listesinde Türkiye’nin sıralaması da dikkati çekti. IMF, ayrıca Türkiye ekonomisinin kısa vadede büyümesinin sağlam kalmasının ve enflasyonun kademeli olarak düşmeye devam etmesinin beklendiğini bildirdi

2026'TA DÜNYANIN EN BÜYÜK 20 EKONOMİSİ OLMASI BEKLENEN ÜLKELER

1- ABD

2026 tahmini GSYİH: 31,82 trilyon dolar

2- ÇİN

2026 tahmini GSYİH: 20,65 trilyon dolar

3- ALMANYA

2026 tahmini GSYİH: 5,32 trilyon dolar

4- HİNDİSTAN

2026 tahmini GSYİH: 4,50 trilyon dolar

5- JAPONYA

2026 tahmini GSYİH: 4,46 trilyon dolar

6- BİRLEŞİK KRALLIK

2026 tahmini GSYİH: 4,22 trilyon dolar

7- FRANSA

2026 tahmini GSYİH: 3,55 trilyon dolar

8- İTALYA

2026 tahmini GSYİH: 2,70 trilyon dolar

9- RUSYA

2026 tahmini GSYİH: 2,50 trilyon dolar

10- KANADA

2026 tahmini GSYİH: 2,42 trilyon dolar

11- İSPANYA

2026 tahmini GSYİH: 2,29 trilyon dolar

12- BREZİLYA

2026 tahmini GSYİH: 2,04 trilyon dolar

13- MEKSİKA

2026 tahmini GSYİH: 2,03 trilyon dolar

14- AVUSTRALYA

2026 tahmini GSYİH: 1,94 trilyon dolar

15- GÜNEY KORE

2026 tahmini GSYİH: 1,93 trilyon dolar

16- TÜRKİYE

2026 tahmini GSYİH: 1,57 trilyon dolar

17- ENDONEZYA

2026 tahmini GSYİH: 1,55 trilyon dolar

18- HOLLANDA

2026 tahmini GSYİH: 1,41 trilyon dolar

19- SUUDİ ARABİSTAN

2026 tahmini GSYİH: 1,31 trilyon dolar

20- POLONYA

2026 tahmini GSYİH: 1,1 trilyon dolar

