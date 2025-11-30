Dünyanın en büyük 20 ekonomisi! Türkiye listede

- IMF'nin raporuna göre, Türkiye 2025 ve 2026'da dünyanın 16. büyük ekonomisi olacak.
- Türkiye'nin kısa vadede ekonomik büyümesi beklenirken, enflasyonun da kademeli olarak düşeceği öngörülüyor.
- Rapor, 2026'nın en büyük ekonomilerini GSYİH bazında sıralıyor ve Hindistan'ın da yükselen konumunu vurguluyor.
Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Ekim 2025 projeksiyonlarına göre, ülke ekonomileri için 2026'da zorlu bir yol öngörüyor.
IMF, Datamapper'ı kullanarak, 2026'nın en büyük ekonomilerinin resmini ortaya koydu.
Liste, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) açısından hangi ülkelerin zirvede yer alacağını gösteriyor.
Bu liste aynı zamanda Hindistan'ın küresel çerçevedeki konumunu da göstermesi açısından önemseniyor.
IMF, TÜRKİYE'DEN İSTİKRAR BEKLİYOR
Diğer yandan IMF’nin listesinde Türkiye’nin sıralaması da dikkati çekti. IMF, ayrıca Türkiye ekonomisinin kısa vadede büyümesinin sağlam kalmasının ve enflasyonun kademeli olarak düşmeye devam etmesinin beklendiğini bildirdi
2026'TA DÜNYANIN EN BÜYÜK 20 EKONOMİSİ OLMASI BEKLENEN ÜLKELER
1- ABD
2026 tahmini GSYİH: 31,82 trilyon dolar
2- ÇİN
2026 tahmini GSYİH: 20,65 trilyon dolar
3- ALMANYA
2026 tahmini GSYİH: 5,32 trilyon dolar
4- HİNDİSTAN
2026 tahmini GSYİH: 4,50 trilyon dolar
5- JAPONYA
2026 tahmini GSYİH: 4,46 trilyon dolar
6- BİRLEŞİK KRALLIK
2026 tahmini GSYİH: 4,22 trilyon dolar
7- FRANSA
2026 tahmini GSYİH: 3,55 trilyon dolar
8- İTALYA
2026 tahmini GSYİH: 2,70 trilyon dolar
9- RUSYA
2026 tahmini GSYİH: 2,50 trilyon dolar
10- KANADA
2026 tahmini GSYİH: 2,42 trilyon dolar
11- İSPANYA
2026 tahmini GSYİH: 2,29 trilyon dolar
12- BREZİLYA
2026 tahmini GSYİH: 2,04 trilyon dolar
13- MEKSİKA
2026 tahmini GSYİH: 2,03 trilyon dolar
14- AVUSTRALYA
2026 tahmini GSYİH: 1,94 trilyon dolar
15- GÜNEY KORE
2026 tahmini GSYİH: 1,93 trilyon dolar
16- TÜRKİYE
2026 tahmini GSYİH: 1,57 trilyon dolar
17- ENDONEZYA
2026 tahmini GSYİH: 1,55 trilyon dolar
18- HOLLANDA
2026 tahmini GSYİH: 1,41 trilyon dolar
19- SUUDİ ARABİSTAN
2026 tahmini GSYİH: 1,31 trilyon dolar
20- POLONYA
2026 tahmini GSYİH: 1,1 trilyon dolar