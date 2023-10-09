Düzce'den AB ülkelerine 9 ayda 3 bin 868 ton iç fındık ihraç edildi Fındık üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'nin ocak-eylül aylarındaki ihracatına dair bilgi paylaşıldı.

AA

Fındık üretimi ve ihracatı yapılan illerden birisi de Düzce.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kentten Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ocak-eylül dönemini kapsayan 9 ayda 3 bin 868 ton iç fındık ihraç edildiğini paylaştı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce tarımsal faaliyet verilerinin paylaşıldığı açıklamada, fındık üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'nin ocak-eylül aylarındaki ihracatının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada gelecek sezon için bahçelerdeki hazırlıkların sürdüğü de kaydedildi.

Önceki yılın mahsulü piyasalarda

Önceki yılın mahsulünün halen iç ve dış pazarda yoğun şekilde işlem gördüğü aktarılan açıklamada, geçen yıl 16 bin 338 ton fındık dış satımının gerçekleştirildiği ifade edildi.

Aylara göre AB'ye olan ihracat

Düzce'den yapılan ihracat aktarılırken 2023'ün ocak ayında 489, şubatta 265, martta 421, nisanda 255, mayısta 359, haziranda 297, temmuzda 534, ağustosta 424 ve eylülde 824 ton olmak üzere 3 bin 868 ton işlenmiş iç fındığın AB ülkelerine ihraç edildiği bildirildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)