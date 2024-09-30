Edirne'de kuraklığa karşı alınan tedbirlerle çeltik üretimi aksamadı Edirne'de üreticinin çeltik hasat mesaisi sürüyor. Bölgede üretimde en büyük sorun "kuraklık" olarak göze çarpıyor.

AA

Türkiye'de çeltik üretiminin yüzde 40'ından fazlası Edirne'de yapılıyor.

Bu yıl yaşanan kurallığa karşı alınan tedbirler nedeni ile çeltik üretiminde aksama yaşanmadı.

Edirne'de, kuraklığa karşı Meriç ve Tunca nehirlerinde alınan tedbirler sayesinde çeltik üretiminde verim kaybı yok.

DÖNÜŞÜMLÜ SULAMA

Kentte yaklaşık 500 bin dekarlık alanda üretimi yapılan çeltiğin kuraklıktan etkilenmemesi amacıyla su seviyesi düşen nehirlerde alınan dönüşümlü sulama tedbirleri ve ilave su kuyularının açılması, üreticilerin mağduriyetini önledi.

"ÜRETİM ZORLU GEÇTİ"

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, çeltik üretim sezonunun sulamada yaşanan sorunlar nedeniyle zorlu geçtiğini anımsattı.

"VERİMDE ÖNEMLİ DÜŞÜŞLER YOK"

Hasat edilen yerlerde verimlerde önemli düşüşler olmadığını belirten Arabacı, "Suyun sorun yaratmadığı bölgelerde verim kötü değil. Suyun yeterli ulaşmadığı alanlarda dekara 500-600 kilogram verim alınan yerler var. Su sorunu yaşanmayan hizmeti iyi yapılan yerlerde verim Türkiye ortalamasında 750-800 kilogramları buluyor." ifadelerini kullandı.

"DEKARDA 700-1000 KİLOGRAM ARASI VERİM ALIYORUZ"

Üretici Vahdettin Tüfekçi ise alınan önlemlerin verim kaybını engellediğini vurguladı. Hasat mesaisinin hızlı bir şekilde başladığını dile getiren Tüfekçi, "Genel görüntü iyi. Verimler iyi bunun yanında randıman ve dane ağırlığı da güzel. Dekarda 700-1000 kilogram arası verim alıyoruz. İnşallah bereketli bir sezon geçiririz." dedi.

"BEREKETLİ BİR SEZONA GİRDİK"

Üretici Özcan Çetin de 4 aylık yetiştirme sürecinin ardından çeltik hasadına başlandığını belirtti. Bereketli bir sezona girdiklerini dile getiren Çetin, "Hasat iyi gidiyor. Bu yıl kuraklıktan korkmuştuk. Zor bir yıldı ama sonuna geldik. Verimler iyi duruyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)