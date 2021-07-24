Ege Bölgesi'nden Güney Kore’ye ihracat atağı

Türkiye yıllık 4 milyar 500 milyon dolar dış ticaret açığı verdiği Güney Kore’ye ihracatını artırmak için harekete geçti.

Kore Cumhuriyeti, 1 trilyon 200 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle ihracatta dünya 5.’si, ithalatta ise dünya 8.’si.

Türkiye, Uzak Doğu pazarında konumunu güçlendirmek için Kore İthal Ürünler Fuarı’na Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) organizasyonu ile katıldı.

"İKİ ÜLKE ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI VAR"

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye ile Kore Cumhuriyeti arasında Serbest Ticaret Anlaşması olduğunu, iki ülke arasındaki tarihi dostluğun dış ticaretin gelişimi için uygun bir iklim oluşturduğunu kaydetti.

"FIRSAT OLARAK GÖRÜYORUZ"

Türkiye ile Kore Cumhuriyeti arasındaki dış ticaretin Türkiye aleyhine bir seyir izlediğine işaret eden Eskinazi, "2020 yılında Türkiye, Güney Kore’den 5 milyar 735 milyon dolarlık ithalat yaparken, 1 milyar 103 milyon dolarlık ihracat yaptı. Kore İthal Ürünler Fuarı’nı bu tablonun daha dengeli olması adına bir fırsat olarak görüyoruz. Güney Kore, Çin, Japonya, Endonezya, Avustralya, Malezya gibi dünya devlerinin aralarında yer aldığı 15 Asya Pasifik ülkesi bir araya gelerek Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşmasına imza attı. Güney Kore pazarında konumumuzu güçlendirdiğimizde RCEP ülkelerine de ihracatımızı artıracağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

"TÜRK GIDA ÜRÜNLERİNİ TURQUALITY PROJESİYLE KORELİLERE SEVDİRECEĞİZ"

Ege İhracatçı Birlikleri'nin Güney Kore’ye yaptığı ihracatın 2021 yılının ocak-haziran döneminde yüzde 102’lik artışla 22 milyon 200 bin dolardan 44 milyon 800 bin dolara yükseldiğine vurgu yapan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Ege Bölgesinin ihracatta güçlü olduğu gıda ürünlerinin Güney Kore’de tanınırlığını artırmak ve ihracatını geliştirmek istediklerini, bu amaçla Ticaret Bakanlığının desteğiyle TURQUALITY Projesi yürüttüklerini dile getirdi.

ÜRÜNLER TANITILDI

Ege İhracatçı Birlikleri, Kore İthal Ürünler Fuarı’ndaki standında; zeytin ve zeytinyağı, kuru incir, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, şekerleme, meyve sebze mamulleri, dondurulmuş gıda ürünleri, konserveler, baharatlar, odun dışı orman ürünleri, hazır giyim ve konfeksiyon, deri ve deri mamulleri tanıttı.

EİB’NİN GÜNEY KORE’YE İHRACATI İKİYE KATLANDI

Türkiye’nin Güney Kore’ye yaptığı ihracat 2021 yılının ocak-haziran döneminde yüzde 31’lik artışla 208 milyon dolardan, 273 milyon dolara yükselirken, aynı dönemde Ege İhracatçı Birliklerinin Güney Kore’ye yaptığı ihracat yüzde 102’lik artışla 22 milyon 200 bin dolardan 44 milyon 800 bin dolara çıktı.

Türkiye’den Güney Kore’ye yapılan ihracatta ilk sırayı 57 milyon dolarla kimya sektörü alırken, otomotiv endüstrisi 40 milyon dolarlık, maden sektörü 27 milyon dolarlık ihracat performansı gösterdi. Ege Bölgesinden Güney Kore’ye yapılan ihracatta kimya sektörü 21 milyon 300 bin dolarla lider sektör olurken, ikinci sırada 4 milyon dolarla çelik sektörü, üçüncü sırada ise 3 milyon 600 bin dolarla tütün sektörü yer aldı.