Ek Gösterge Komisyonu'nda 'göstergesizler' gündeme gelecek

Memur-Sen, göstergesizlere ek gösterge verilmesi ve düşük ek göstergelerin yükseltilmesini talebini, 3600 Ek Gösterge Komisyonunun üçüncü toplantısında gündeme getirecek.

Kamu çalışanlarınan polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerinin 3600 ek gösterleri konuşurken, göstergesiz olanlara da gösterge gelmesi için Memur-Sen devrede.

Yüz binlerce kamu çalışanın ve memur emeklisinin merakla yasalaşmasını beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç devam ediyor.

Düşük ek göstergelerin yükseltilmesi talebi

Bu aşamada Memur-Sen, göstergesizlere ek gösterge verilmesini ve düşük ek göstergelerin yükseltilmesini talep ediyor.

Üçüncü toplantı 10 Mayıs'ta

Hükümet ve Memur-Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu, üçüncü toplantısını 10 Mayıs'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapacak.

Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerinin dışındaki memurların da beklentileri var

Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesinin görüşüldüğü komisyonda, dört meslek grubunun dışında kalan kamu görevlilerinin durumu da gündeme getirilecek.

"Ek gösterge kadroya göre değişiklik gösteriyor"

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, memur maaşı, memur emekli aylığı ve emekli ikramiyelerinde hesaplama kalemi olan ek gösterge uygulamasının, kadro, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösterdiğini belirtti.

"Ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi bir seçim vaadiydi"

Hükümet ile 3600 ek göstergenin verileceği kadro ve unvanlara dair görüşmeleri bir süredir yürüttükleri anımsatan Tonbul, şunları kaydetti:

"Düzenleme geniş şekilde ele alınmalı"

"Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi bir seçim vaadiydi. Bunun hayata geçirilmesiyle ilgili süreç devam ediyor. Memur-Sen olarak dört hizmet grubunun yanında odaklandığımız diğer kesimler göstergesizler ve ek göstergesi 2200'den düşük olanlar. 2 milyon memur emeklisinin yarıya yakınını ek göstergesizler ve düşük ek göstergeliler oluşturuyor. Dört hizmet sınıfıyla birlikte bu kesimlerin de ek gösterge düzenlemesinden yararlanmasını istiyoruz. Düzenleme, geniş bir şekilde ele alınmalı ve çok sayıda kişi bundan faydalanmalı. Çünkü göstergesizler ve düşük göstergeliler en mağdur kesim. Bu kesimlerin de gelir seviyesinin artırılması gerekiyor."

"Yansıtma oranları da yükseltilmeli"

Tonbul, ek göstergelerle birlikte yansıtma oranlarının da yükseltilmesini talep ettiklerini belirterek "2200 ek gösterge ve göstergesi bunun altında olanlar için en yüksek devlet memuru maaşının yüzde 55'i, emekliliğe esas aylığın bir bileşeni. Bu yüzde 55'lik yansıtma oranının da yüzde 75'e yükseltilmesini istiyoruz." dedi.

"Kamu işvereninden henüz bir teklif sunulmadı"

AA'nın haberine göre, Memur-Sen'in hizmet kollarıyla birlikte ek gösterge düzenlemesine dair tüm taleplerini kamu işverenine ilettiğini vurgulayan Tonbul, buna karşın kendilerine henüz bir teklif sunulmadığını, kamu işvereninden üçüncü toplantı masaya teklifle gelmesini beklediklerini söyledi.