Ekim ayı sektörel güven endeksi yükseldi

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ekim ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 6,4, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,7 ve inşaat sektöründe yüzde 0,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerindeki güven endeksini açıkladı.

Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde artışa geçti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endeksleri, Ekim 2020

HİZMET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 79,7

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi eylül ayında 74,9 iken, ekim ayında yüzde 6,4 oranında artarak 79,7 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 8 artarak 77 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 7,2 artarak 74,9 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 4,3 artarak 87,4 olarak kayıtlara geçti.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 95

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi ekim ayında yüzde 1,7 oranında artarak 95 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 3 artarak 86,6 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 0,2 azalarak 107,5 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 2,7 artarak 90,9 oldu.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 83,8

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 83,3 iken, ekim ayında yüzde 0,6 oranında artarak 83,8 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 0,2 azalarak 69,8 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 1,2 artarak 97,8 değerini aldı.

İnşaat sektöründe ekim ayında girişimlerin yüzde 35,2'si faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 64,8'inin ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; "finansman sorunları" eylül ayında yüzde 39,3 iken ekim ayında yüzde 42,4, "talep yetersizliği" eylül ayında yüzde 32,8 iken ekim ayında yüzde 30,2 ve "diğer faktörler" eylül ayında yüzde 17 iken ekim ayında yüzde 16,2 oldu.