Ekimde ihracat şampiyonu otomotiv endüstrisi oldu Dün itibariyle ekim ihracatı rekor verilerle açıklandı. En fazla ihracat yapılan sektör yeniden otomotiv oldu.

AA

Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 69,3'ünü gerçekleştiren sanayi grubunun ticareti yüzde 5,6 artış yaşadı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi ekimde 3 milyar 87 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisini, 2 milyar 706 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 497 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat yapan sektör olarak liderliğe yükseldi.

En fazla ihracat artışı yüzde 85'le mücevher sektöründe

Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla ihracat artışı yüzde 85'le mücevher sektöründe kayıtlara geçti.

Sektörlere göre ihracat

Toplam ihracatın yüzde 14,2'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 7,3 artışla 3 milyar 246 milyon dolarlık, yüzde 2,2 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 8,7 yükselişle 502 milyon 209 bin dolarlık dış satım gerçekleşti.

En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı

Ekim ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında zirvede 1 milyar 508 milyon dolarla Almanya yer alırken, onu 1 milyar 81 milyon dolarla ABD, 1 milyar 27 milyon dolarla Irak takip etti.

Geçen ay en çok ihracat yapan ilk 3 il sırasıyla 8 milyar 369 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 638 milyon dolarla Kocaeli, 1 milyar 459 milyon dolarla Bursa oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)