Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün toplanıyor Yerel seçimlerine tamamlanmasının ardından Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün Ankara'da saat 16.00'da bir araya gelecek.

AA & Ensonhaber

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Türkiye'nin ekonomi yönetimi temsilcileri tarafından oluşuyor.

Kurul, gündemi ilgilendiren ekonomik sorunlara ve çözüm yollarına odaklı görüşmeler gerçekleştiriyor.

Bir önceki toplantılarının gündeminde Orta Vadeli Program ve reformlar yer almıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık edecek.

Toplantının katılımcıları

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katılacak.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.