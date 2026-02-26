Ekonomik güven endeksi 100,7'ye çıktı

Ekonomik güven endeksi Ocak ayında 99,4 iken, Şubat ayında yüzde 1,4 oranında artarak 100,7 değerini aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı ekonomik güven endeksini paylaştı.
Bir önceki aya göre şubat ayında tüketici güven endeksi, yüzde 2,3 oranında artarak 85,7 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 104,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi aynı düzeyde kalarak 113,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,9 oranında artarak 115,9 değerini aldı.
İNŞAAT ENDEKSİ GERİLEDİ
İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,1 oranında azalarak 83, oranına geriledi.
