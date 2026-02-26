Galatasaray'ın zaferi İtalyan basınının gündeminde: Osimhen, Juventus'un umutlarını kırdı!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda 5-2'nin rövanşında Juventus ile karşılaştı.

Normal süresi İtalyan ekibinin lehine 3-0 sona eren karşılaşma uzatmalara gitti.

Temsilcimiz bu sürede attığı gollerle maçı 3-2'ye getirdi ve toplamda 7-5'lik skorla adını son 16 turuna yazdırdı.

İTALYANLAR, GALATASARAY'IN ZAFERİNİ NASIL GÖRDÜ?

Maçın etkileri İtalyan basınında geniş yankı buldu.

İtalyan basını, karşılaşmanın ardından Juventus'un maçı uzatmalara taşımasını ve Osimhen'in hayallerini yıkışını manşetlerine taşıdı.

İşte o haberler...

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Böylesi acı verici! Juventus umutlandı ancak uzatma dakikalarında çöktü, Osimhen ve Barış Alper stadyumu susturdu. Spalletti Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

CORRIERE DELLA SERA

On kişi kalan Juventus, Galatasaray'ı uzatmalara götürdü, ancak Osimhen onların umutlarını suya düşürdü. Son 16 turuna yükselme şansı ve UEFA'dan gelecek paralar kaybedildi ancak takım onurunu kaybetmedi.

TUTTOSPORT

Galatasaray'ı elemeye dev maç yetmedi. Spalletti'nin öğrencileri yüreklerini ortaya koydu ve kaliteli bir performans sergiledi. 90 dakika boyunca hakemden, VAR'dan ve Galatasaray'dan daha iyiydiler ama noktayı Osimhen koydu.

SKY SPORT

10 kişi kalan Juventus neredeyse geri dönüyordu. Spalletti'nin takımı kararlı bir oyun sergiledi. Bir kişi eksik oynamalarına rağmen ellerinden geleni yaptılar, goller attılar ama uzatmalarda turu atlayan Türk takımı oldu.

CORRIERE DELLO SPORT

Juventus on kişiyle neredeyse başarıyordu ancak uzatma dakikalarında çöktü. Sansasyonel bir performansın ardından Şampiyonlar Ligi'ne veda eden futbolcular sahayı alkışlarla terk etti.

RAI

Juventus muhteşem bir geri dönüşün ardından elendi. Siyah-beyazlılar 49. dakikadan itibaren sahada bir kişi eksik olarak mücadele etti. Uzatmalarda gelen goller karşılaşmanın sonucunu tayin etti.

TUTTOMERCATO

Juventus için yapacak bir şey yok. Bir mucize gerçekleştirebileceği fikrini ve Şampiyonlar Ligi'ni terk etmek zorunda kaldı. Üç gol bularak muhteşem bir geri dönüşe imza atsalar da uzatma dakikaları soğuk duş etkisi yarattı.

LA PROVINCIA CREMONA

Juventus az kalsın turu geçiyordu. Kelly'nin kırmızı kartı bile siyah-beyazlıların performansını etkilemedi. Juve, devre arasından sonra oyuna daha da güçlü döndü ve ikinci yarıda da üstünlük kurdu.

ANSA

Juventus'un yüreği çok büyük, ama az farkla kaçırdılar. 10 kişiyle neredeyse turu geçiyorlardı. Osimhen, Juve'nin umutlarını kırdı ve Galatasaray'ı son 16 turuna gönderen golü kaydetti.

LA REPUBBLICA

Juventus büyük bir yanılsama yaşadı, Galatasaray'a karşı galibiyet yeterli olmadı. On kişi kalan Torino ekibi, maçı uzatmaya götürmeyi başardı. Ardından Nijeryalı Osimhen maçın kaderini değiştiren golü attı.