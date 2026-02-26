Stephen Hawking'in Epstein dosyalarındaki fotoğrafı tartışma yarattı

Milyarder Jeffrey Epstein, reşit olmayan kız çocuklarını cinsel istismar ve fuhuş ağına dahil ettiği iddialarıyla dünya çapında yankı uyandırdı.

2019'da hapishanede intihar ederek hayatını kaybeden Epstein'ın bu dosyaları, aşamalı olarak kamuoyuna açıldı.

MİLYONLARCA SAYFALIK EPSTEIN DOSYASI YANKI UYANDIRDI

Epstein dosyaları, ilgili ABD Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan milyonlarca sayfalık belgeler, fotoğraflar ve iletişim kayıtlarından oluşuyor.

Belgeler, Epstein'ın siyasetçiler, iş insanları, bilim insanları ve ünlüler dahil geniş ağı ortaya koydu.

Bu durum, komplo teorilerini körüklerken, toplumda öfke ve tartışma yarattı.

DOSYADA YÜZLERCE KEZ İSMİ GEÇİYOR

ABD Adalet Bakanlığı'nın Jeffrey Epstein soruşturması kapsamında kamuoyuna açtığı belgelerde, dünyaca ünlü teorik fizikçi ve kozmolog Stephen Hawking'in adının yüzlerce kez geçtiği öğrenildi.

Hawking'in son olarak dosyada yer alan bir fotoğrafına daha erişildi.

BİKİNİLİ KADINLARLA POZU ORTAYA ÇIKTI

Fotoğrafta, Hawking'i 'parti' diye nitelendirilebilecek bir ortamda, bikini giymiş iki kadın arasında güneşlenirken verdiği poz yer aldı.

Fotoğrafın, 2006 yılında Karayipler'deki St. Thomas adasında, Ritz-Carlton Oteli'nde düzenlenen bir bilim sempozyumu sırasında çekildiği belirtildi.

CİNSEL İSTİSMAR SUÇLAMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Hawking, belirtilen sempozyumda kuantum kozmolojisi üzerine bir konuşma yapmış, Epstein tarafından da desteklenmişti.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntü, Epstein'ın cinsel istismar skandalıyla bağlantılı olduğu tartışmalarını doğurdu.

"BAKIM EKİBİNİN BİR PARÇASI"

Ancak Hawking'in ailesi ve temsilcileri tarafından yapılan resmi açıklamada, fotoğraftaki kadınların Hawking'in İngiltere'den gelen uzun süreli bakım personeli olduğu vurgulandı.

ALS hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalye, solunum cihazı ve 7/24 tıbbi bakıma bağımlı yaşayan Hawking için bu kişilerin bakım ekibinin bir parçası olduğu ifade edildi.

Aile sözcüsü, şunları söyledi:

"Profesör Hawking, 20. yüzyılın en önemli fizik katkılarından bazılarını yaparken aynı zamanda motor nöron hastalığının en uzun süre hayatta kalan bilinen bireyiydi. Kendisine yönelik herhangi bir uygunsuz davranış ima edilmesi son derece yanlış ve abartılıdır."