Özgür Özel: İlahiyi hocalar okur, Meclis'te okunmaz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam Bakırköy'de konuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve rüşvetten tutuklanmasından sonra mitinglerine devam eden Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısı hakkında konuştu.

"ÇIKMIŞ KÜRSÜYE İLAHİ OKUYOR"

Son zamanların popüler ilahisi "Kabe'de Hacılar" hakkında konuşan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren Özgür Özel, "Meclis'te ilahi okunmaz." dedi.

TEKİN'İ YUHALATTI

Özel, aynı konuşmasında okullara Ramazan genelgesi gönderen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i de yuhalattı.

Özel, şöyle konuştu;

"SEN KÜRSÜDE İLAHİ OKUMAYACAKSIN"

"Bugün grup toplantısında ilahi okuyor. O ilahi, okuyanların ağzına yakışır ama siyasetin konusu değildir.

Sen çıkınca oraya ilahi okumayacaksın. Bugün çıkmış grup toplantısında ilahi okuyor.

O ilahiyi hocalar okur, hafızlar okur. İlahi orada uygun mekanda, uygun yerde, uygun şekilde okunur.

"MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Sabiciklere 4 yaşında, 5 yaşında… Ailesi karışır ailesi. Sen ne orucuna karışırsın, ne namazına karışırsın? Ailesi karışır.

Bu kutuplaştırıcı, bile bile kriz çıkarmaya çalışan Milli Eğitim Bakanı’na da onu atayan patronuna da geçit vermeyeceğiz."