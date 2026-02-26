Cüneyt Özdemir mahsur kaldığı Meksika'dan döndü

Meksika karıştı.

Meksika’da düzenlenen askeri operasyonda, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri “El Mencho” lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes öldürüldü.

Cervantes'in öldürülmesinin ardından sokaklar karışırken kartel üyeleri, güvenlik güçleriyle çatıştı.

Jalisco başta olmak üzere Michoacan, Colima, Nayarit, Aguascalientes, Tamaulipas ve Guanajuato eyaletlerinde araç ve iş yerleri ateşe verildi, çok sayıda yol kapatma eylemi gerçekleştirildi.

Şiddet olaylarının arttığı ülkede, tanıdık bir isim de mahsur kaldı.

CÜNEYT ÖZDEMİR TATİLE GİTTİ, OLAYLAR BAŞLADI

Oğluyla Meksika'ya tatile giden Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığını açıklamıştı.

3 günlük tatile gittiğini söyleyen ve mahsur kalan Özdemir, Meksika Büyükelçiliği ile temas halinde olduklarını ifade etmişti.

OĞLUYLA YURDA DÖNDÜ

Karteller hakkında süreç içerisinde bilgi sahibi olduklarını söyleyen ve orada bulunduğu süreçte bilgi de veren Özdemir, dün oğluyla Türkiye'ye dönmeyi başardı.

"MEKSİKA'DAN ÇIKIYORUZ"

Oğlu ile uçakta yaptığı paylaşımı X üzerinden yayınlayan Özdemir, şu notu düştü;

"Meksika’dan çıkıyoruz…

Bu süreç içinde arayan soran bizi merak eden tanıdık tanımadık herkese çok teşekkür ederiz. Yüzlerce olumlu mesaj aldık…

"MEKSİKA KARTELLERİYLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLDUK"

Yalnız olmadığımızı bizlere bir kez daha hissettirdiniz. Bu vesileyle Meksika Kartelleri ile ilgili bayağı bir fikir sahibi de olduk:))"

MEKSİKA'DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho'nun 22 Şubat'ta öldürülmesinin ardından başta Jalisco eyaleti olmak üzere birçok eyalette kartel üyelerinin neden olduğu şiddet olayları sürüyor.

Meksika basınına göre çatışmalarda şu ana kadar 25'i güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 73 kişi hayatını kaybetti.

Meksika Güvenlik ve Vatandaşları Koruma Bakanı Omar Garcia Harfuch, yaptığı açıklamada güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirterek halka sakin olunması çağrısında bulundu.