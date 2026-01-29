Ekonomik güven endeksi ocak yüzde 99,4 Eylül 2025'ten bu yana sabit kalan ekonomik güven endeksi, Ocak ayında yüzde 99,4 seviyesinde devam ediyor. TÜİK verilerine göre tüketici güven endeksi artarken, inşaat sektöründe de olumlu bir ivme gözlemlenmekte.

Göster Hızlı Özet Ekonomik güven endeksi Ocak ayında yüzde 99,4 seviyesinde sabit kaldı.

Tüketici güven endeksi yüzde 0,3 artarken, inşaat sektöründe de yüzde 1,5'lik bir artış görüldü.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,4 azalırken, TÜİK verilerinde bazı revizyonlar yapıldı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Ekonomik güven endeksi, ocakta aylık bazda değişim göstermeyerek 99,4 değerini korudu. TÜKETİCİ VE HİZMET SEKTÖRÜ GÜVENİ ARTTI Tüketici güven endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 0,3 yükselerek 83,7'ye çıktı. Hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 1,3 yükselerek 113,8 oldu. Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 0,7 azalışla 103 olarak kayıtlara geçti. DÜŞEN ENDEKSLER Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 2,4 azalışla 112,6'ya gerilerken inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 1,5 artarak 85,7 değerini aldı. TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde de revizyona gitti. Ekonomi Haberleri Vakıf Katılım’a Brilliance Awards 2026’dan uluslararası ödül

SunExpress’ten filoya 4 yeni Boeing 737-8

Hollanda tarihinin tek seferdeki en büyük konut işlemi Türk şirketten