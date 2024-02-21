Ekonomik toplulukların 2023 son çeyrek büyüme verileri yerinde saydı OECD'ye üye 20 ülkenin tamamını kapsayan ekonomik büyüme rakamı 2023'ün son çeyreğinde yüzde 0,4 olarak açıklandı. G7 ülkelerinde geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,5 olan büyüme, son çeyrekte yüzde 0,4'e geriledi.

AA

Dünyada ülkelerin ekonomik büyüklükleri açıklanmaya devam ediliyor.

Verilerin açıklandığı ekonomik topluluklarda son çeyrek büyümelerinin sabit kaldığı ya da sınırlı olarak düşüş gösterdiği görülüyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerinde GSYH, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,4 büyüme kaydetti.

Böylece, OECD ülkelerinde ekonomi üçüncü çeyrekteki gibi yüzde 0,4 büyümüş oldu.

G7 ülkeleri son çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü

OECD'nin açıkladığı öncü verilere göre, G7 ülkelerinde geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,5 olan büyüme, son çeyrekte yüzde 0,4'e geriledi.

Azalışta, Birleşik Krallık, Japonya ve Almanya ekonomisindeki daralma etkili oldu.

G7 ülkeleri arasında ekonomisi daralanlar

G7 ülkeleri arasında Almanya, Japonya ve Birleşik Krallık'ta ekonomi son çeyrekte sırasıyla yüzde 0,3, yüzde 0,3 ve yüzde 0,1 daraldı.

İngiltere ve Japonya'da art arda iki çeyrekte küçülme gerçekleşti.

İrlanda'da ekonomi bu dönemde yüzde 0,7 küçülme kaydetti.

G7 ülkeleri arasında ekonomisi büyüyenler

Kanada ve İtalya ekonomileri sırasıyla yüzde 0,4 ve yüzde 0,2 büyürken, Fransa ekonomisinde art arda iki çeyrekte büyüme gerçekleşmedi.

Diğer OECD ülkeleri arasında, Norveç ve Kosta Rika'da son çeyrekte ekonomik büyüme sırasıyla yüzde 1,5 ve yüzde 1,8 oldu.

ABD'de ekonomik büyüme dördüncü çeyrekte geriledi

ABD'de ise üçüncü çeyrekte yüzde 1,2 olan ekonomik büyüme dördüncü çeyrekte yüzde 0,8'e düştü.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi ekonomisi ise son çeyrekte yüzde 0,5 büyüdü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)