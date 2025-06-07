Ekonomistler politika faizinin inmesini bekliyor

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 17 Nisan 2025'te Para Politikası Kurulu (Kurul) kararına göre, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltilmişti.

Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e çıkarmıştı.

Prof. Dr. Mahmut Demirbaş, açıklanan mayıs ayı enflasyonunun öngörülerini aşmadığını ve yüzde 35,41 yıllık oranına göre, pozitif reel faizin 1,45 / 1.3541 = 1,0709 -1 = yüzde 7,09 olarak hesaplandığını belirtti.

"POLİTİKA FAİZİ EN AZ 500 BAZ PUAN İNMELİ"

Ekonomist Demirbaş'ın şu anda yüzde 46 olarak uygulanan politika faiz oranıyla ilgili değerlendirmesi şöyle:

Pozitif reel faizde yüzde 7,09 çok çok yüksek bir oran. TCMB'nin 19 Haziran'daki toplantısında faizin yüzde 40 oranının altına inmesi gerekli. Bu da en az 500 baz puanın üzerinde faiz indirimini gerekli kılar.