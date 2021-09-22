Ekonomistler TCMB'den politika faizi değişikliği beklemiyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, yarın gerçekleştireceği eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

Yurt içi piyasada gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ve karar metninde aktarılacak mesajlara odaklandı. Ekonomistlerin büyük çoğunluğu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Garanti BBVA Türkiye Başekonomisti Seda Güler Mert, Merkez Bankası'nın sözlü yönlendirme konusundaki söylem değişikliğinden sonra bu ayki toplantının öneminin arttığını vurguladı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON GÖSTERGELERİNE VURGU YAPILIYOR OLSA DA MANŞET ENFLASYONUN ÖNEMİ BÜYÜK

Her ne kadar çekirdek enflasyon göstergelerine vurgu yapılıyor olsa da Türkiye ekonomisi için geçmişe dönük fiyatlama davranışlarından dolayı manşet enflasyonun öneminin büyük olduğunu ifade eden Mert, şunları kaydetti:

“YIL SONU POLİTİKA FAİZİ BEKLENTİMİZ YÜZDE 18"

"Bu yaklaşımla erken bir faiz indirimi, beklentileri olumsuz etkilemeye devam edebilir. Dolayısıyla global koşulların bizim gibi ülkeleri zorlamaya başlayacağı bu yeni dönemde, enflasyon üzerindeki riskleri düşündüğümüzde, biz hala temkinli kalınacağını ve yılın son 2 ayında kademeli bir faiz indirimi olabileceğini düşünüyoruz. Yıl sonu politika faizi beklentimiz yüzde 18."

ÇEKİRDEK ENFLASYON SÖYLEMİ BAZI PİYASA İZLEYİCİLERİNİ BU AY MÜMKÜN OLDUĞUNCA ÇABUK FAİZ İNDİRİMİNE GİDECEĞİNE İNANDIRDI

In Touch Capital Markets Kıdemli FX Analisti Piotr Matys de TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "çekirdek enflasyonun öneminin arttığına" dair ifadelerinin en azından bazı piyasa izleyicilerini, "Banka'nın bu ay mümkün olduğunca çabuk faiz indirimine gideceğine" inandırdığını söyledi.

"TCMB'NİN POLİTİKA FAİZİNİ YÜZDE 19'DA SABİT BIRAKACAĞINI ÖNGÖRÜYORUM"

"TCMB Başkanı Kavcıoğlu, 'özellikle pandemi nedeniyle ortaya çıkan olağanüstü koşullar çekirdek enflasyon göstergelerinin önemini artırıyor' diyerek haklı olabilir." diyen Matys, TCMB'nin politika faizini yüzde 19'da sabit bırakacağı öngörüsünde bulundu.

Matys, enflasyonun yüzde 19,25'e çıktıktan sonra para politikasında gevşeme döngüsüne gitmenin yanlış bir adım olabileceğini söyledi.

"TCMB'NİN VURGUSU ÇEKİRDEK ENFLASYONA KAYDI"

Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen ise politika yapıcıların "politika faizinin gerçekleşen ve öngörülen enflasyon seviyelerinin üzerinde olacağına" dair tutumunu bıraktığını kaydetti.

TCMB'nin vurgusunun çekirdek enflasyona kaydığını belirten Kalen, politika faizinin yıl sonuna kadar yüzde 19 seviyesinde kalabileceğini aktardı.

"EYLÜLDE DEĞİŞİKLİK YOK, EKİMDE İNDİRİM OLABİLİR"

TD Securities Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Cristian Maggio, TCMB'nin bu ayki toplantısında değişikliğe gitmeyebileceğini, ekim ayında politika faizinde indirim olabileceğini söyledi.