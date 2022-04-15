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    Elektrik dağıtım şirketlerine yeni yükümlülükler getirildi

    Elektrik dağıtım şirketlerinin bakım yükümlülüğü sürerken yeni bir kararla bu çalışmalar için "yıllık bakım planı" yapılacak ve acil durumlarda devreye sokmak için jeneratör kullanılacak.
    • AA
    • 15.04.2022 - 09:26
    • Güncelleme : 15.04.2022 - 09:41
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    Elektrik dağıtım şirketlerine yeni yükümlülükler getirildi

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK), elektrik dağıtım sistemi yönetmeliğini yeniledi. Bu yenilemede şubat ayında Isparta'da yoğun kar yağışı üzerine başlayan ve yaklaşık 20 bin haneyi etkileyen elektrik kesintisinin etkisi var.

    Elektrik dağıtım şirketleri, elektrik enerjisinin kaliteli, güvenli ve sürekli bir şekilde gerçek ve tüzel kişilerin kullanımına sunulabilmesi amacıyla yıllık bakım planı hazırlamakla yükümlü tutuldu.

    EPDK'nın yayınladığı yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınladı.

    Elektrik dağıtım şirketleri acil durum planı da hazıryanacak

    Reuters'in haberine göre, yeni yönetmeliğe göre, enerji dağıtım şebekesinin kısmen veya tamamen istem dışı enerjisiz kalması durumunda, sistemin kademeli olarak enerjilendirilmesine yönelik acil durum yönetim planları dağıtım şirketi tarafından hazırlanacak.

    elektrik

    Mobil jeneratör kullanılacak

    Acil durumlarda kullanılmak üzere mobil jeneratörler bulunduracak. Bu şirketler ayrıca şikayetler ve dağıtım faaliyeti konularına ilişkin yapılan başvuruların alınması ve cevaplandırılması için kullanıcı hizmetleri merkezi kurmakla yükümlü olacaklar.


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