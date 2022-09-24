Petrol
86.65
-4.21%
Euro
17.8436
-1.10%
Dolar
18.414
0.52%
Altın
973.28
-1.08%
Borsa
3282
-0.41%
Bitcoin
356.012
0.88%
BTXN Coin
8.15
0.99%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Elektrik-elektronik sektörü 9,6 milyar dolar kazandırdı

    Elektrik-elektronik sektörü, bu yılın ilk 8 ayında 9 milyar 620 milyon dolarlık ihracata imza attı.
    • 24.09.2022 - 14:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elektrik-elektronik sektörü 9,6 milyar dolar kazandırdı

    Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, elektrik-elektronik sektörü, ağustosta yüzde 4,3 artışla 1 milyar 256 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

    Sektör, Ocak-Ağustos 2022'de ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artışla 9 milyar 620 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

    Sektör, ay ve yıl bazında ihracatını artırmış oldu.

    Elektrik-elektronik sektörünün ihracat lideri İstanbul

    Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 623 milyon dolarlık kısmı İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 184 milyon dolarla Manisa, 75 milyon dolarla Ankara takip etti.

    Elektrik-elektronik sektörünün bu yılın ocak-ağustos döneminde yaptığı 9,6 milyar dolarlık ihracatın 4,8 milyar doları İstanbul'dan, 1,3 milyar doları Manisa'dan ve 544 milyon doları da Denizli'den gerçekleştirildi.

    ihracat

    En fazla ihracat Birleşik Krallık'a yapıldı

    Sektörde geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 129 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu. Birleşik Krallık'ı, 110 milyon dolarla Almanya ve 68 milyon dolarla Fransa izledi. Sektör, ocak-ağustos döneminde ise Birleşik Krallık'a 1 milyar dolar, Almanya'ya 873 milyon dolar ve Fransa'ya 556 milyon dolar ihracat yaptı.


    Leo Dubois: Şampiyonluklar kazanmaya geldim
    Futbol

    Leo Dubois: Şampiyonluklar kazanmaya geldim

    23 Eylül 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
    Medya

    23 Eylül 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir