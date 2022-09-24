Elektrik-elektronik sektörü 9,6 milyar dolar kazandırdı

Elektrik-elektronik sektörü, bu yılın ilk 8 ayında 9 milyar 620 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, elektrik-elektronik sektörü, ağustosta yüzde 4,3 artışla 1 milyar 256 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Sektör, Ocak-Ağustos 2022'de ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artışla 9 milyar 620 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Sektör, ay ve yıl bazında ihracatını artırmış oldu.

Elektrik-elektronik sektörünün ihracat lideri İstanbul

Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 623 milyon dolarlık kısmı İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 184 milyon dolarla Manisa, 75 milyon dolarla Ankara takip etti.

Elektrik-elektronik sektörünün bu yılın ocak-ağustos döneminde yaptığı 9,6 milyar dolarlık ihracatın 4,8 milyar doları İstanbul'dan, 1,3 milyar doları Manisa'dan ve 544 milyon doları da Denizli'den gerçekleştirildi.

En fazla ihracat Birleşik Krallık'a yapıldı

Sektörde geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 129 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu. Birleşik Krallık'ı, 110 milyon dolarla Almanya ve 68 milyon dolarla Fransa izledi. Sektör, ocak-ağustos döneminde ise Birleşik Krallık'a 1 milyar dolar, Almanya'ya 873 milyon dolar ve Fransa'ya 556 milyon dolar ihracat yaptı.