Elektrik tüketimine yüzde 25 zam

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Elektrik tarifelerinde konut aboneleri için yüzde 25 oranında artış yapılırken, doğalgazda ise mesken abonelerine herhangi bir zam uygulanmadı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerindeki artışı gerekçe göstererek yaptığı açıklamada, elektrik fiyatlarında yapılan güncellemeyi duyurdu.

KONUT ABONELERİNE YÜZDE 25 ZAM

Açıklamaya göre, konut aboneleri için elektrik tarifesinde yüzde 25, kamu ve özel hizmet sektörü aboneleri için yüzde 15, sanayi aboneleri için yüzde 10 ve tarımsal faaliyetler için ise yüzde 12,4 oranında artış yapıldı.

Bu değişiklikle, 100 kWh elektrik tüketen bir mesken abonesinin ödeyeceği tutar 259,04 TL olarak belirlendi. Yeni tarifeler, 5 Nisan 2025'ten itibaren geçerli olacak.

DOĞALGAZDA KONUTA ZAM YOK

Doğalgazda ise, BOTAŞ tarafından açıklanan yeni toptan satış fiyatlarına bağlı olarak, sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 20 ve elektrik üretim santralleri için ise ortalama yüzde 24,2 oranında artış yapılmışken, mesken abonelerine zam uygulanmadı.