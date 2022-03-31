2021'de 1 kWh elektrik için konutlarda ortalama 90,4 kuruş harcandı

2021'in ikinci yarısında 1 kWh elektrik için konutlarda ortalama 90,4 kuruş, sanayide ise 96,8 kuruş ödendiği tespit edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022'den temmuzundan aralık ayına kadar olan kısmı kapsayan ikinci dönemde Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatları istatistiklerini paylaştı.

Sanayide 2021 yılı son yarısında elektrik fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 kWh elektrik için ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 48,9, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 68,9 artarak ortalama 96,8 kuruş oldu.

KONUTLARDAKİ ELEKTRİK TÜKETİMİ ARTTI

Konutlarda 1 kWh elektrik için aynı süreçti bir önceki döneme göre yüzde13,7, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 23,0 artarak ortalama 90,4 kuruş ödendi.

KONUTLARDA 1 METREKÜP DOĞALGAZ İÇİN GEÇEN YILIN İKİNCİ YARISINDA ORTALAMA 224 KURUŞ ÖDENDİ

Konutlarda, 1 metreküp doğalgaz için tüketicilerin 2021 yılı ikinci döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 16,5, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 20,3 artarak ortalama 224 kuruş olarak belirlendi.

Sanayide 2021 yılı II. dönem doğalgaz fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 metreküp doğalgaz için ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 85,7, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 92,6 artarak ortalama 338,1 kuruş oldu.