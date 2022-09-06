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    Elektrikli araçlar için şarj hizmeti yönetmeliği değişti

    Şarj lisansı sahipleri, şarj ağı istasyon ruhsat başvurusunu en geç Temmuz 2023'e kadar yapacak.
    • 06.09.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 10:28
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    Elektrikli araçlar için şarj hizmeti yönetmeliği değişti

    Dünyada emisyonların azaltılması amacıyla elektrikli araçlar gündeme geldi. Türkiye de bu araçlar için altyapı hazırlıklarını artırdı.

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Şarj istasyonu ağını genişletmek isteyenlere, çalışma ruhsatlarını EPDK'ya sunmaları için tarih verildi

    Değişikliğe göre, Elektrikli araç kullanıcılarına yönelik şarj ağı işletmecilerinin ağlarına yeni bir istasyon eklemek istemesi halinde gereken iş yeri açma ve çalışma ruhsatının, en geç 31 Temmuz 2023 tarihine kadar EPDK'ya sunulması gerekecek.

    İş yeri açma ve çalışma ruhsatının sunulması zorunlu

    Şarj ağının genişletilmesi ve daraltılmasına ilişkin madde uyarınca şarj ağı işletmecisi tarafından ağa istasyon ekleme işlemi için gereken iş yeri açma ve çalışma ruhsatının belirtilen kadar EPDK'ya sunulması zorunlu olacak.

    Acele kamulaştırma

    Öte yandan, Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararına göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "380 kV Yatağan TM İrtibatları Enerji İletim Hatları Projesi" güzergahına isabet eden taşınmazların direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

    Elektrikli araçlar için şarj hizmeti yönetmeliği değişti #1


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