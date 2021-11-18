Elektrikte kademeli tarifeye geçiliyor

Defne Samyeli: Muhalifler beni bir günde harcadı

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Döviz bürolarında kimlik beyanı 100 dolar ve üstü için zorunlu olacak

Mine Kırıkkanat: Kılıçdaroğlu'nun helalleşmesine nasıl inanayım

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