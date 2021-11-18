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    Elektrikte kademeli tarifeye geçiliyor

    Faturalardaki yeni döneme göre; dar gelirli kişiler elektrik fiyatlarındaki artıştan etkilenmeyecek.
    • İHA
    • 18.11.2021 - 13:38
    • Güncelleme : 18.11.2021 - 13:45
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    Elektrikte kademeli tarifeye geçiliyor

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde kabine toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesintilerinin kaldırılacağını açıklamıştı.

    Açıklamanın ardından harekete geçen AK Parti Milletvekilleri, faturalardan TRT payını kaldıracak teklifi TBMM'ye sunmuştu.

    DAR GELİRLİ HANELERİ SEVİNDİRECEK HABER

    Meclis Başkanlığı'na sunulan torba teklifte, elektrik abonelerini ilgilendiren önemli bir düzenleme yer aldı.

    Enerji Piyasası Denetleme Kurulu, abonelere tüketim miktarlarına göre farklı tarifeler belirleyeceklerini belirtti. Düzenleme özellikle dar gelirlilerin elektrik fiyatları artışlarından etkilenmemesini hedefliyor.

    Elektrikte kademeli tarifeye geçiliyor #1

    Elektrikte kademeli tarifeye geçiliyor #2

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