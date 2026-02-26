Emekli bayram ikramiyesine yüzde 25'lik zam yolda

Milyonlarca emekli ve hak sahibini ilgilendiren bayram ikramiyesi ödemelerinde artış bekleniyor.

Yılda iki kez ödenen emekli bayram ikramiyesine zam yapılmasına yönelik hazırlanan düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmak üzere son aşamaya geldi.

TEKLİF PAZARTESİ MECLİS'TE

NTV'den Özgür Akbaş'ın edindiği bilgilere göre, AK Parti tarafından hazırlanan ve emekli bayram ikramiyesine zam öngören düzenleme üzerindeki çalışmalar sürüyor.

Teklifin pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulması hedefleniyor.

YÜZDE 25 ZAM FORMÜLÜ KESİN GİBİ DURUYOR

Yapılan analizlerde, genel kanaatin yüzde 25 oranında bir artış yapılması yönünde olduğu belirtiliyor.

Halihazırda 4 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesinin bu artışla birlikte 5 bin liraya çıkarılmış olacak.

Düzenlemenin Meclis’te kabul edilmesi halinde zamlı ikramiyeler, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

BÜTÇEYE ETKİSİ 150 MİLYAR TL

17 milyon kişiyi ilgilendiren bu artışın bütçeye etkisinin de 150 milyar TL üzerinde olacağı açıklandı.

Teklif, TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştırılmasının ardından Cumhurbaşkanının onayına sunulacak ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.