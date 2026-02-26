Balıkesir'de şehit olan pilot İbrahim Bolat'ın cenaze töreniyle ilgili iddialara yalanlama

24 Şubat’ı 25 Şubat’a bağlayan gece yarısı, 9. Ana Jet Üs Komutanlığı envanterinde bulunan F-16 savaş uçağı, Balıkesir-Bursa yolu Aktarma köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğradı.

Uçağı kullanan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu.

ACI HABER BABA OCAĞINA ULAŞTI

Scramble görevi için kalkış yaptığı öğrenilen Bolat’ın şehadet haberi, askeri yetkililer tarafından İzmir’in Çiğli ilçesi Evka-2 Mahallesi’nde yaşayan ailesine verildi.

Anne Şehribani Bolat ve baba Yusuf Bolat’a acı haber ulaştırılırken, şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

Yakınları ve komşuları aileyi yalnız bırakmadı.

İLK TÖREN BALIKESİR'DE

Şehit pilot için ilk askeri tören görev yaptığı 9. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda düzenlendi.

Türk bayrağına sarılı naaş, tören alanına getirildi. Öz geçmişinin okunmasının ardından Hasan Hayri Yaşar dua etti. Şehidin naaşı, silah arkadaşlarının omzunda taşınarak uçağa konuldu ve İzmir’e uğurlandı.

İZMİR'DE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

İbrahim Bolat’ın naaşı, İzmir’in Çiğli ilçesine getirildikten sonra babaevinde helallik alındı.

Ardından ikindi namazını müteakip Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törende şehidin annesi Şehribani Bolat, rahatsızlığı nedeniyle tekerlekli sandalyede bulunan baba Yusuf Bolat, eşi Ayşe Nilay Bolat ve kızı Nil Bolat gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenaze namazının ardından Türk bayrağına sarılı naaş, omuzlarda top arabasına taşındı.

Baba Yusuf Bolat’ın tekerlekli sandalyesini Ziya Cemal Kadıoğlu sürdü. Şehit Bolat, törenin ardından Kadifekale Hava Şehitliği’nde toprağa verildi.

DMM, "CEMEVİ" İDDİALARIN YALANLADI

Öte yandan, sosyal medyada özellikle sanatçı Sabahat Akkiraz'ın ortaya attığı bir iddia yankı uyandırdı.

Akkiraz, şehidin naaşının cemevinden kaldırılmak istendiğini ama buna müsade edilmediği için cenazenin camiden kaldırıldığı yönünde bir iddia ortaya attı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise “Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’ın cenaze töreninin cemevinde yapılmasına izin verilmeyip camide gerçekleştirildiği” yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, şehit cenazelerinin ailelerin talepleri doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtilerek, Bolat’ın ailesi tarafından cemevinde tören yapılmasına ilişkin herhangi bir talep iletilmediği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız paylaşımlar hakkında yasal işlem başlatıldığı ifade edildi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın cenaze töreninin cemevinde yapılmasına izin verilmeyip camide gerçekleştirildiği' yönündeki iddialar doğru değildir. Şehitlerimizin cenaze törenleri, değerli ailelerinin talepleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Şehit pilotumuzun ailesi tarafından cenaze töreninin cemevinde gerçekleştirilmesine dair herhangi bir talep söz konusu olmamıştır. Ayrıca daha önce şehitlerimiz için ailelerinin talepleriyle cemevlerinde törenler düzenlenmiştir. Konuya dair dolaşıma sokulan asılsız içerikler, kamuoyunu yanıltmaya, birlik ve beraberliğimize zarar vermeye yönelik kasıtlı dezenformasyonlardır. Provokasyon yapan ve halkı yanıltıcı bilgi yayan bu hesaplara yönelik yasal işlemler başlatılmıştır.

ŞEHİT PİLOTUMUZUN ÖZGEÇMİŞİ

İzmir’de 10 Kasım 1985’te doğan İbrahim Bolat, 1999 yılında girdiği Maltepe Askeri Lisesi’nden 2003’te mezun oldu. 2003’te başladığı Hava Harp Okulu’nu 2007 yılında teğmen rütbesiyle tamamladı.

Görev süresi boyunca İzmir, Merzifon, Akhisar, Balıkesir, Konya ve Diyarbakır’daki ana jet üs komutanlıklarında çeşitli görevler üstlenen Bolat, 30 Ağustos 2010’da üsteğmenliğe, 2016’da yüzbaşılığa, 2021’de ise binbaşılığa terfi etti.

2025 yılından itibaren yeniden Balıkesir’de görev yapan Bolat, 25 Şubat 2026’da scramble görevi için yaptığı kalkışın ardından kısa süre içinde uçağının düşmesi sonucu şehit oldu.