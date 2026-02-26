Oyuncu Bilge Şen'den çocuklara yönelik Ramazan etkinliklerine tepki

Ramazan geldi, laiklik kisvesi arkasına gizlenen halkın değerlerine düşman tipler yine ortalığa döküldü.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, çocukların Ramazan ruhunu derinden yaşamasını amaçlayan etkinlikler düzenlenmesine yönelik 81 ile gönderdiği genelge ile tartışmalar alevlendi.

Okullarda, cadde ve sokaklarda Ramazan süslemeleri, çocuklar için düzenlenen ilahili, manili, davullu etkinlikler, sahur ve iftar programları laik kesimi çıldırttı.

Türk halkının inanç değerleriyle barışamayan bu güruh, tüm bu etkinlikleri sert dille eleştirerek laiklik naraları atmaya başladı.

Tartışmalar sürerken ünlüler camiasından da konuya yorumlar gelmeye başaldı.

82 yaşındaki oyuncu Bilge Şen, katıldığı bir etkinlikte kendisine uzatılan mikrofona konu hakkındaki şikayetlerini sırladı.

"ÇOCUKLARI ORUÇ İÇİN NİÇİN KALDIRIYORSUN"

Çocukların oruç için sahura kaldırılmasına karşı çıkan Şen şunları söyledi:

"Ne için kaldırıyorsun 8, 9, 10 yaşlarındaki çocukları? Ertesi gün okula gidecek. Uykusunu niye bölüyorsun. Nasıl oruç tutulur, nasıl namaz kılınır, ibadet nasıl yapılır bütün bunları ailem bana öğretti.

"DİN EĞİTİMİ TANRI İLE İNSAN ARASINDADIR"

Bu eğitim tanrı ile insan arasında. Aileye bırakacaksın. Çocuğu alıp takkeyi koyup tavaf ettirirsen. Mahalle mahalle gezen var şimdi delirtmeyin beni.

"MİLLİ EĞİTİM BAKANI GELSİN BENİMLE MÜNAKAŞA ETSİN"

Milli Eğitim Bakanımız çok da müdafaa ediyor bunu. Ben 82 yaşındayım gelsin benimle münakaşa etsin. Fotoğraf koyacağız diyor. Hani akşam çekilecek. Sahurda! O zaten ertesi gün yiyip bozacak."