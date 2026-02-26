Yıldız Tilbe'den Gazze'ye 300 bin dolarlık yardım: İkinci çadır kent de açıldı

Dünya bir soykırıma tanıklık etti...

İsrail ordusunun tam abluka altına aldığı Gazze'de, Filistinliler iki yılı aşkın süredir bombardıman altında hayat mücadelesine devam ediyor.

İsrail'in yerinden ettiği Filistinliler, soğuğa dayanıksız basit çadırlarda kışı atlatmaya çalışırken Türkiye ise bu duruma en başından beri gözlerini kapatmıyor.

Ülke genelinde vatandaşlar, ünlü isimler, siyasiler ve iş adamları ellerinden geleni yapmaya çalışıyor, deyim yerindeyse ekmeğini bölüşüyor.

Bu isimlerden biri de ünlü sanatçı Yıldız Tilbe..

Gazze'ye birçok kez yardımda bulunan Tilbe, bu kez de yaptığı 300 bin dolarlık bağışla evlerini kaybedenler için iki büyük çadır kent kurulmasını sağladı.

"2. YILDIZ TİLBE ÇADIR KENTİ" AÇILDI

Sanatçının adını taşıyan ikinci çadır kent, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesine bağlı El-Kerame bölgesinde inşa edildi.

"2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti" adı verilen yerleşkede, İsrail saldırılarında evleri yıkılan ve zorla yerinden edilen Filistinli aileler barınma imkanı bulacak.

Açılışı yapılan kampta 80 çadırın yanı sıra mescit, güneş panelleri, enerji kontrol odası, su kuyusu ve mutfak da bulunuyor.

Açılış töreninde konuşan Cibaliya Belediye Başkanı Mazın en-Neccar, kampın yoğun saldırıların yaşandığı "Askalan" isimli bir bölgede kurulduğunu belirterek, buradaki Filistinlilere fayda sağlayacağını ifade etti.

"YILDIZ TİLBE VE EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Neccar, kampın ramazan ayında açılıyor olmasının önemine dikkati çekerek, "Ciddi yıkıma uğrayan bu bölgede çadır kampı açtıkları için Yıldız Tilbe ve Mevedde Derneği başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Burada hayatta kalmak zordu, şimdi ise Gazze kıyısına karşı güzel bir yer haline geldi." dedi.

"KAMPTA TEMEL İHTİYAÇLARIN ÇOĞU BULUNUYOR"

Cibaliya Belediye Başkanı, şunları kaydetti:

Kampta temel ihtiyaçların çoğu bulunuyor. Burada bir cami, ayrı banyolar, bir okul ve klinik de var. Gazze'nin güneyindeki Filistinlilere insanca yaşama onurunu korumak için kuzeye geri dönmeleri çağrısında bulunuyoruz.

"BURADA DAHA ÖNCE HERHANGİ BİR ALTYAPI, ELEKTRİK, SU BENZERİ ŞEYLER YOKTU"

Gazze'deki Mevedde Yardım ve Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Sukkar, "Çok şükür bugün Gazze'nin en kuzeyindeki El-Kerame bölgesinde 2. Yıldız Tilbe Çadır Kentini açmayı başardık. Bu ikinci kampımız, iki hafta önce birincisini açmıştık." dedi.

Sukkar, şu ifadeleri kullandı:

Kampta 80 çadır bulunuyor, her çadırın ayrı banyosu var. Kampta bir mescit, aşevi, okul ve güneş enerjisi bulunuyor. Burada her ailenin mahremiyeti korunuyor çok şükür. Her aileye 65 metrekarelik bir alan düşüyor.



Burada daha önce herhangi bir altyapı, elektrik, su benzeri şeyler yoktu. Çok şükür şimdi çocukların eğitim alması için bir okul ve insanlar ibadet edebilsinler diye bir mescit var.



Buradaki aileler Allah'ın izniyle onurlu ve rahat bir şekilde yaşayacaklar. Ramazan ayı boyunca aşevinde yemek verilecek. Ramazandan sonra da insanlara hizmet vermesi için bir mutfak kurulacak.

ÇADIR KENTİN İLKİ GEÇEN HAFTA AÇILMIŞTI

"Yıldız Tilbe Çadır Kenti"nin ilki geçen hafta yine Gazze'nin kuzeyinde açılmıştı.

10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkesin ardından saldırılar azalsa da İsrail'in yardım ve ekipman girişini kısıtlaması nedeniyle Gazze'de insani durum büyük ölçüde değişmedi.

Ateşkesi hemen hemen her gün ihlal eden İsrail'in, 10 Ekim 2025’ten bu yana düzenlediği saldırılarda 618 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 172 bin kişiden fazlası yaralandı.