Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesini merkez alan bir deprem gerçekleşti.

AFAD'dan gelen bilgilere göre yüzeye 7 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.7 olarak kayda geçti.

Deprem Türkiye'nin yerel saati ile 20.17'de meydana geldi.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD tarafından depremin ardından yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş ilimizin Elbistan ilçesinde saat 20.17’de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

ASRIN FELAKETİ'NİN ÜZERİNDEN 3 YIL GEÇTİ

Türkiye, 3 yıl önce "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı. Yaklaşık 14 milyon vatandaşı etkileyen deprem nedeniyle ülke genelinde 7 gün milli yas ilan edildi.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran asrın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.

ACILAR HALA TAZE

Türkiye'nin uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm verdiği deprem sonrası 93 ülkeden arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalara katıldı.

Toplam 120 bin kilometre karelik alanda 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği depremler, 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ile mahallede ağır yıkımlara yol açtı.

Ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edilirken, deprem bölgesinde ise OHAL kararı alındı.