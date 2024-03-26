Emeklilere banka maaş promosyonu müracaatında rekor kırıldı Kamu bankalarının emekli promosyonlarını artırmasının ardından ilk günden başvuru rekoru kırıldı. Promosyon başvurularının ilk gününde Ziraat Bankası'na 446 bin, Vakıfbank ve Halkbank'a da toplam 100 bin kişi başvurdu.

ensonhaber.com

Özel ve kamu bankaları, emekli maaşlarını kendisinden alan emeklilere üç yıl taahhüt karşılığında bir promosyon veriyor.

Her bankanın verdiği promosyon bedeli farklı olmakla birlikte bu rakam en fazla 15 bin lira olabiliyor.

Bu rakam, emeklinin aldığı maaşına göre, bankadan aldığı ekstra hizmetlere göre değişiyor.

Kamu bankaları, emekli promosyonu olarak en fazla 5 bin lira ödeme yapıyordu.

Kamu bankaları emekliye promosyon olarak 8-12 bin lira verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir açıklama yaparak maaş promosyonlarının kamu bankalarında, alınan maaşlara göre aylık 8-12 bin liraya çıkartıldığını bildirdi.

Bu artıştan 12,7 milyon emekli yararlanabilecek.

Ölüm aylığı alanlara 5 bin lira promosyon ödemesi

Bunun dışında, SGK'den ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi kamu bankaları tarafından yapılacak.

Memur, SSK, Bağ-Kur emeklileri ve EYT yararlanacak

Memur, SSK, Bağ-Kur ve EYT'li olan kişilere sağlanacak bu fırsatta banka promosyonları için başvurular dün başladı.

Başvuru şartı var

Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Kamu bankalarından promosyon alanlar artış isteyebilecek

Kamu bankalarından maaş promosyonu alan emekliler, promosyonlarındaki artış için başvuru yapabilecekler.

Promosyon tutarlarını iade etmeden başvuru yapılıyor

Emekli maaşını aldığı bankayla daha önce promosyon sözleşmesi imzalayan emekliler, 2022 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvurularını yapabilecek. İade tutarı hesaplandıktan sonra 2024 promosyon ödemesi yapılırken mahsup edilecek.

Başvuru rekoru

Kamu bankalarının emekli promosyonları artırıldıktan sonra, dün başvuru rekoru kırıldı. Sabah'ın haberine göre ise promosyon başvurularının ilk gününde Ziraat Bankası'na 446 bin başvuru gerçekleştirilirken öte yandan Vakıfbank ve Halkbank'a da toplam 100 bin kişi başvurdu.

Başvuru noktaları

İşlemler bankaya gidilerek, internet sitesinden, mobil uygulamadan ve e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Emekli promosyon aldığı bankayı değiştirme hakkına sahip

Bankalar, maaş promosyonunu vermek için emekliden üç yıl kendisi ile çalışma şartı koşuyor. Ancak emekli, bankasını değiştirmek isterse üç yılı beklemeden değişim yapma olanağına sahip oluyor. Sadece emekli, aldığı promosyonun o süre kadar olan oranını herhangi bir gecikme faizi uygulamadan geri iade ediyor.

Banka ile yapılan özel anlaşmalar

Bazı bankalar emekliye özel sözleşme yapıp kredi ve kredi kartı kullanımı yaptırmışlarsa emekli, bankasını değiştirmek için basında taahhüt ettiği üç yılı doldurmak zorunda kalıyor.

Promosyon ödemeleri 28 Mart'ta

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, promosyon ödeme tarihleriyle ilgili bilgi vererek, ödemelerinin 28 Mart Perşembe günü itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Bu artışın diğer bankalara da örnek olması bekleniyor.

SGK'dan kamu bankalarına brüt maaşlarına ilişkin bilgiler gönderiliyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile kamu bankaları arasında protokoller yapıldı. SGK'dan kamu bankalarına emeklilerin brüt maaşlarına ilişkin bilgiler gönderilmeye başlandı.

"Belirlenen tutarlar asgari seviye"

SGK da bir açıklama yaparak, belirlenen tutarların asgari seviyede olduğu, bankaların kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabilecekleri, diğer bankalarla ilgili çalışmaların sonuçlarının da ayrıca paylaşılacağı kaydetti.

Hangi maaşa ne kadar promosyon verilecek?

Brüt maaşı 10 bin TL ile 14 bin 999 TL arasında olan emekliler 8 bin TL promosyon alacak.

Brüt maaşı 15 bin TL ile 19 bin 999 TL arasında maaş alanlar 10 bin TL promosyon alacak.

Brüt maaşı 20 bin TL ve üzeri alanlar ise 12 bin TL promosyon alacak.

Bir bankadan birden fazla ödeme alanlar

Bir bankada birden fazla emekli maaş ödemesi alanlar için ödenecek promosyon tutarı da maaş tutarları toplamına göre belirlenecek.

Bir aylığı 10 bin TL'nin altında olan, diğeri 10 bin TL'nin üzerinde olan emeklilere brüt maaş toplamına göre promosyon ödemesi yapılacak.

Maaşta dikkate alınan ve alınmayan kesintiler

Emeklilere yapılan promosyon ödemeleri brüt maaş üzerinden yapıyor. Eğer maaşta sağlık kesintisi varsa dikkate alınmıyor. Nafaka ve haciz kesintisi varsa dikkate alınıyor. SGK'nın bankaya bildirdiği rakamda bu kesinti de görülüyor.