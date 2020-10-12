Emeklilere iki yılda 674.5 milyar lira aylık ödemesi yapıldı

Emeklilere iki yılda 674.5 milyar lira aylık ödemesi yapıldı

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere yapılan ödemeler konusundaki verileri paylaştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli vatandaşlara ödemelerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakan Selçuk, bakanlık olarak emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

SON 2 YILDA YAPILAN ÖDEME TUTARI

Selçuk, "Bu yıl ağustos ayında 8.2 milyon işçi emeklisi, 2.6 milyon Bağ-Kur emeklisi ve 2.3 milyon memur emeklisi olmak üzere toplamda 13.1 milyon emeklimize 30.5 milyar lira aylık ödemesi yaptık. Son 2 yılda ise emeklilerimize toplam 674.5 milyar lira aylık ödemesi gerçekleştirdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilere verdiği müjdenin kanunlaştığına ve en düşük emekli aylığının 1.500 liraya yükseltildiğine dikkat çeken Selçuk, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere bin lira bayram ikramiyesi ödendiğini de hatırlattı.

"EMEKLİLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Selçuk, "Bu kapsamda 2018 yılının Ramazan Bayramı'nda emeklilerimize ilk bayram ikramiyesini ödedik. 6 dini bayramımızda ödediğimiz bayram ikramiyesi tutarı 64.2 milyar liraya ulaştı.

Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.