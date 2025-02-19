Emlak Konut'un kampanyasının geçerli olduğu projeler

Haber Merkezi

Türkiye'deki orta gelir grubunun konut arzına yönelik çalışmalar sürdüren Emlak Konut yeni konut kampanyasını duyurdu.

Buna göre üç farklı ödeme seçeneği bulunuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün iki yeni kampanya başlatılacağını duyurmuştu.

Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz ise bugün bir basın toplantısı düzenleyerek yeni konut kampanyasının detaylarını açıkladı.

6 FARKLI ŞEHİRDE 25 PROJE

Kampanya; Emlak Konut'un İstanbul, Ankara, Denizli, İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25'ten fazla projesinde ve sınırlı sayıda geçerli olacak.

ÖDEME SEÇENEKLERİ

-Birinci modelde, peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor. Hayallerindeki eve kavuşmak isteyen vatandaşlar, peşinat ödemeden ev sahibi olabilir ve taksitleri her geçen ay azalarak devam eder. Aylık yüzde 0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunuluyor.

-İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor, böylece ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar ilk yılı taksit ödemesi yapmadan geçirebiliyor. Bu sayede alıcılar, toplamda yüzde12 oranında bir kazanç elde ediyor. Ayrıca, aylık yüzde 1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkanı sunuluyor.

-Üçüncü modelde ise, ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunulacak. Peşinatlı ya da peşinatsız evin satış bedeli Emlak Katılım Bankası finansman desteği verilecek. Bu modelle 120 aya kadar vade ve 61 bin 698 TL'den başlayan taksit imkanı sunulacak.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Satış ofisleri, çağrı merkezlerinden başvurulabilecek ve ödeme planları oluşturulabilecek. Başvurular İstanbul'da bugün itibarıyla başladı.

SON BAŞVURU TARİHİ NEDİR?

Kampanyadaki satışlar sınırlı sürede. Son başvuru tarihinin 23 Mart 2025 olacağı bildirildi.

KAMPANYADAKİ EV FİYATLARI NEDİR?

Kampanya kapsamında en düşük fiyatlı daire 5 milyon 650 bin bandında bulunuyor.

İLK EV ŞARTI VAR MI?

Kampanyaya katılım için ilk ev sahibi olma şartı bulunmuyor.

HANGİ PROJELERDEN EV ALINABİLECEK?

Emlak Konut'un kampanyasının geçerli olduğu projeler

İZMİR ALLSANCAK

İzmir Kordon’a ve bağlantı yollarına yakın lokasyonda yer alan proje; spor merkezleri, özel tasarım tabiat parkı, okul ve oyun parkları, yüzme havuzları, otel, alışveriş mekanları ile siz ve sevdiklerinize konforlu bir yaşam sunuyor. 1+1’den 5+1’e kadar çeşitli daire seçenekleri sunan projede toplam 1069 daire ve 37 ticari ünite bulunuyor.

BALIKESİR EMLAK KONUTLARI

Balıkesir’in merkezinde tüm sosyal imkanların ortasında konumlanan proje, önemli bir lokasyon avantajı sunuyor. Balıkesir Emlak Konutları; yatay mimari anlayışı, sunduğu sosyal ayrıcalıkları, 415 konut ve 29 ticari ünitesi bulunuyor.

EMLAK KONUT ÇINARKÖY EVLERİ

Çekmeköy’de enerjisi ve huzuruyla sizi büyüleyecek doğal ve yeşil bir yaşam başlıyor.

138 bin metrekarelik yeşil alanıyla doğal yaşam konseptinde hazırlanan proje yanında yer alan eğitim alanları, sosyal tesis alanı, özel sağlık tesis alanı, kreş, ibadet alanı gibi önemli sosyal imkanlarla yaşama dair birçok olanak mevcut.

1+1'den 5+1'e kadar farklı daire tipleri ile her isteğe cevap verecek bu proje hayatınızda yeni kapılar açacak.

Yatay mimari anlayışıyla hayat bulacak az katlı daireleriyle Emlak Konut Çınarköy Evleri sizlere güvenli ve huzurlu bir yaşam vadediyor.

GÖKTÜRK KEMER EVLERİ

Eyüpsultan Göktürk Mahallesi’nde, 329 bin 321,30 metrekarelik bir alanda hayat bulan Göktürk Kemer Evleri, az katlı yatay mimarisi, yaşam alanları, doğası ile ayrıcalıklar sunuyor.

YENİŞEHİR ARNAVUTKÖY EVLERİ

İstanbul, Arkavutköy

Arnavutköy’de İstanbul Havalimanı’na yakın konumda, yaklaşık 131.000.000 metrekare alan üzerinde inşa edilecek Yenişehir Evleri Arnavutköy , sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını bünyesinde barındıracak büyük bir şehir vizyonuyla hayata geçiyor.

Sakinlerinin ihtiyaç duyacağı her şey düşünülerek planlanan projede sosyal alanlardan kültürel alanlara, ibadethanelerinden pazar alanlarına kadar tüm imkanlar yer alıyor.

YENİ FİKİRTEPE￼

Güvensiz yapılar, sağlıksız yaşam alanları ile çevrili olan Fikirtepe, güvenli yapıları, sosyal donatıları, yeşil alanları, 7/24 yaşayan prestij caddesi ve ticari ünitelerin yer aldığı yeni hali ile dönüşüyor, İstanbul’un en gözde yaşam alanlarından biri oluyor.

Eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel alanlarıyla tüm detaylarının yeniden tasarlandığı, insanların huzur ve güven içinde yaşayacağı, tamamlandığında İstanbul’un yeni çekim merkezi olması beklenen Yeni Fikirtepe, hak ettiği değerine ulaşıyor.

12 bin 59 bağımsız bölümün, yeşil alanların sürekliliğini bozmayacak şekilde yeniden konumlandırıldığı Yeni Fikirtepe, Anadolu Yakası’nın çehresini değiştiriyor.

GÖLYAKA İSTANBUL

İstanbul, Avcılar

İstanbul’un yeni yakası GÖLYAKA’da yeni bir şehir inşaa ediliyor. Sismik deprem izolatör teknolojisiyle yapılan, çoğunluğu göl manzaralı, 717 konut ve 38 ticari bağımsız bölümden oluşan proje, yatay mimarisi, büyük peyzaj ve sosyal alanlarıyla farkını yansıtıyor.

1+1 den 5+1 e kadar çeşitli, geniş teraslı ve bahçeli daire seçeneklerimiz siz müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlandı.

PARK YAŞAM ANTALYA

Emlak Konut güvencesi ve İzka İnşaat vizyonuyla hayata geçirilen projede her detay sağlıklı yaşam ve yeşil dönüşüm normlarına göre tasarlandı.

Bununla birlikte Park Yaşam Antalya, Antalya’nın yeni nesil yaşam projesi olma özelliğiyle de şehir hayatına yepyeni bir bakış açısı getirmeyi hedefliyor.

Park Yaşam Antalya’da yüzme, fitness, sauna, hamam, yürüyüş gibi çeşitli aktivitelerle siz günü keyifli hale getirirken çocuklarınız su parkı ve yeni nesil çocuk oyun alanlarında oyunlar oynayabilir.

Projemizde; 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 dubleks ve 5+1 dubleks seçenekleri bulunmaktadır. Konut sayısına göre geniş (45 bin metrekare ) peyzaj alanına sahip olan projede, keyifli zaman geçirmeniz için tasarlanmış havuz, fitness salonu, sauna, hamam, buhar odası, yeni nesil çocuk oyun alanları, su parkı, koşu-yürüyüş parkurları, basketbol sahası, tenis kortu, dinlenme alanları ve geniş yeşil alanlar yer alıyor.

NEZİHPARK BAHÇEKENT

Nezihpark Bahçekent, son zamanların yükselen değeri Başakşehir Bahçekent’te huzurlu ve güvenli bir yaşamın kapılarını aralıyor. Toplam 67 bin 294 metrekare proje ve yeşil alanı, mimari özellikleri, sunduğu sosyal imkanları, yanı başındaki Millet Bahçesi’nin doğası ve ulaşım kolaylığıyla nezih bir yaşam hayata geçiriliyor.

Az katlı yatay mimari anlayışıyla tasarlanmış geniş bahçeli ve teraslı evleri, peyzaj ve çocuk oyun alanlarıyla pek çok ayrıcalığı bir arada barındırıyor.

1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1’den oluşan daire seçenekleri ve ticari üniteleriyle toplam 700 adet bağımsız bölümden oluşan Nezihpark Bahçekent’ in ilk etabı Emlak Konut güvencesi ve Aydur İnşaat ayrıcalığıyla, Bahçekent’te hayat buluyor.

BARBAROS 48￼

İstanbul’u; boğaz ve tarihi yarımada manzarasıyla, sosyal yaşamıyla, ulaşımın merkezinde, benzersiz bir konumda doyasıya yaşamak isteyenler için Barbaros 48’de yepyeni bir yaşam başlıyor.

Hem Boğaz hem de tarihi yarımada manzarasını bir arada kucaklayan Barbaros 48, panoramik bir manzaraya da ev sahipliği yapmanızı sağlayacak.

Tüm detaylarıyla İstanbul’un en özel tasarım konutlarını sunan Barbaros 48, sınırsız lüks ile donatılmış sadece 48 konutuyla Barbaros Bulvarı’nda seçkin sahiplerini bekliyor.

MAJÖR GÖLYAKA

Majör Gölyaka, Avcılar’ın planlı kentleşen Gölyaka bölgesinde sembol niteliğinde bir proje olarak konumlanıyor.

423 konut ve 56 dükkanın yer aldığı Majör Gölyaka, bölgenin çekim merkezi haline gelen 122 bin metrekarelik parkın yanı başında konumlanıyor.

Az katlı, yatay mimarisiyle de öne çıkan sahip Majör Gölyaka geniş peyzaj alanları ile spor ve sosyal donatı alanlarına sahip. Yürüyüş yolları, kapalı havuz, fitness salonu, pilates odası, buhar odası, hamam, sauna gibi donatıların yer aldığı Majör Gölyaka’da 1+1 ve 2+1 dairelere birer araçlık, 3+1 ve 4+1 dairelere ise ikişer araçlık otopark alanı sunuluyor.

Ferah kullanım alanlarına sahip 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve bahçeli, teraslı 4+1 tiplerinde dairelerin yer aldığı projede, dairelerin büyüklüğü ise 56 ile 219 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.

TUAL GÖLYAKA

İstanbul Avrupa Yakasında, Küçükçekmece gölünün yanı başında, 1,7 milyon metrekare yüz ölçüme sahip Gölyaka isimli yepyeni bir semt kuruluyor. Gölyaka’nın birinci etabındaki Tual Gölyaka, doğa ile bütünleşen yatay mimari tasarımıyla öne çıkıyor.

Gölyaka’da yer alacak; kreş, sağlık tesisi, sosyal tesis, cami ve park alanları, eğitim tesisleri, alışveriş üniteleri gibi imkânlardan da yararlanma imkanı sunacak olan Tual Gölyaka, sakinlerini eksiksiz bir semt yaşamı deneyimiyle tanıştırıyor.

Bahçeşehir’in komşusu, Küçükçekmece Gölü’nün yanı başında yer alan konumu ile geleceğin modern yaşam alanı olacak bu yeni semt, yatırımcılar için de cazip fırsatlar sunuyor.

Tual Gölyaka’da 2+1’den 5+1 dublekslere kadar farklı daire seçenekleri yer alıyor.

Geniş teras alanlarına sahip dairelerin yer aldığı projede, 25 metrekareden 225 metrekareye kadar özel bahçe tahsisli daire seçeneklerinin yanı sıra, bahçe büyüklükleri 248 metrekare ile 390 metrekare arasında değişen, müstakil villa seçenekleri de yer alıyor.

HAYAT FLORA

Özak GYO kalitesi ve Emlak Konut güvencesi ile hayata geçen Hayat Flora, güvenle yaşayabileceğiniz, çocuklarınıza miras bırakabileceğiniz, benzersiz deniz ve göl manzarasına sahip özel bir yaşam sunuyor.

Yüzde 70’e varan peyzaj alanı, bahçe kullanımlı ve teraslı daireleri, cadde mağazaları, Metro ve Marmaray’a yakınlığı, sıcak komşuluk ilişkileri ve yatırım değeriyle huzurlu ve sürdürülebilir bir hayatın kapılarını aralıyor.

Marmara Denizi’nin ferahlatıcı esintisi ve Küçükçekmece Gölü’nün dingin atmosferiyle Hayat Flora, maviyle iç içe, tazelik dolu bir yaşam sunuyor.

Metro ve Marmaray’a yürüme mesafesinde konumlanan proje, İstanbul’un dört bir yanına hızlı ve kolay erişim sağlarken, E5 ve TEM otoyollarına yakınlığıyla şehir içi ulaşımı da zahmetsiz hale getiriyor.

Üç cadde üzerinde konumlanan konutlar ve cadde mağazaları, bölgeye yeni bir dinamizm kazandırıyor. 1+1’den 4+1’e kadar farklı daire seçenekleri, modern şehir hayatını konforla buluşturuyor.

YENİ LEVENT İstanbul, Sarıyer

VADİ PANORAMA İstanbul, Kağıthane

SENFONİ ETİLER İstanbul, Etiler

NİDAPARK İSTİNYE İstanbul, Sarıyer

MEYDAN BAŞAKŞEHİR İstanbul, Başakşehir

ODAK İSTANBUL İstanbul, Bağcılar

BAŞAKŞEHİR AVRASYA KONUTLARI CADDE İstanbul, Başakşehir

TUAL ASYA İstanbul, Sancaktepe

EVORA İZMİR İzmir

EBRULİ KAYAŞEHİR İstanbul, Başakşehir

BATIYAKASI İstanbul, Kartal

KUZEY ADALAR İstanbul, Kartal