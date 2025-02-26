Emlak Konut’un ‘Kazançlı Yatırım Kampanyası’ yoğun ilgi görüyor

İHA

Deprem bölgesinde konutların yapımı sürerken, orta gelirli kesime yönelik konut projesi açıklandı. Bu kampanyaya yoğun ilgi sürerken dar gelirli kesime ilişkin kampanyanın detaylarının açıklanması da bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un 18 Şubat tarihinde duyurduğu ve Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz’ın 19 Şubat’ta gerçekleştirdiği basın toplantısında detaylarını paylaştığı "Kazançlı Yatırım Kampanyası", aradan geçen bir hafta sonunda yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Emlak Konut GYO’nun İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki 25 projeyi kapsayan kampanyası, ev almak isteyenler tarafından yoğun ilgi gördü.

BİR HAFTADA 1.623 DAİRE SATILDI

Kampanya kapsamında ayrılan 4 bin 500 konutun üçte biri olan 1.623 adet ilk bir haftalık süre içinde satıldı.

SATIŞ OFİSLERİ, ÇAĞRI MERKEZİ VE WEB SİTESİNDE YOĞUNLUK

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, 19 Şubat’taki basın toplantısında, ‘Kazançlı Yatırım Kampanyası’nın sınırlı süreli ve sınırlı sayıda konut için geçerli olduğunu belirtmişti. Kampanyanın başlamasının ardından, 26 Şubat’a kadar geçen bir haftalık süreçte 213 bin 409 kişi, detaylı bilgi almak için form doldurdu.

Ayrıca, müşteri hizmetlerine 84 bin 261 çağrı geldi. Bununla birlikte satış ofislerini ziyaret edenlerin sayısı da 13 bini geçti.

EN FAZLA İLGİ ÇEKEN PROJELER

Kampanyaya başvuru yapan vatandaşlar, Yenişehir Evleri Arnavutköy, Yeni Fikirtepe, Kuzey Adalar, Park Yaşam Çınarköy, Park Yaşam Antalya ve Balıkesir Emlak Konutları gibi projelere yoğun ilgi gösterdi.

3 FİNANSMAN MODELİ SUNULUYOR

Yapılan açıklamaya göre, kampanya ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara 3 farklı finansman modelini sunuyor.

Birinci modelde, peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor. Peşinat ödemeden ev sahibi olma imkânı sunulan seçenekte, taksit ödemeleri de her geçen ay azalarak devam ediyor. Aylık yüzde 0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği de sunulmakta.

İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor, böylece ev sahibi olmak isteyenler ilk yılı ödeme yapmadan geçirebiliyor. Bu sayede alıcılar, toplamda yüzde 12 oranında bir kazanç elde ediyor. Ayrıca, aylık yüzde 1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkânı sunuluyor.

Üçüncü modelde, Emlak Konut olarak, ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunuyor. Bu model, uzun vadeli ve esnek ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmayı daha kolay ve erişilebilir hale getiriyor.

Leasing destekli finansman modelinde, peşinat ödemeden veya tercih ettiğiniz peşinat tutarıyla, evin satış bedelinin tamamı için Emlak Katılım Bankası ile birlikte finansman imkânı sağlanıyor. Bu sayede, ödeme planı bütçeye göre esnek bir şekilde düzenlenebiliyor. Ayrıca 120 aya kadar vade imkanı da sunuluyor.