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Özel Haber

Orta gelirli vatandaşların üç farklı ödeme seçeneği ile ev satın alabileceği 6 ildeki 25 Emlak Konut projesi belli oldu.

Vatandaşları kiradan kurtaracak projeye yoğun ili bulunuyor.

Bu süreçte Emlak Konut'un kampanyasının geçerli olduğu projeler de billi oldu.

Kampanyanın detaylarını 15 soru ve cevapla anlattık.

SORU VE CEVAPLARLA YENİ KONUT KAMPANYASI

1-KAMPANYA HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?

Kampanya; Emlak Konut'un İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25'ten fazla projesinde ve sınırlı sayıda geçerli olacak. İstanbul'da hem Avrupa Yakası'nda hem Anadolu Yakası'nda çok farklı projelerde dairelerin mevcut olduğu belirtildi.

2-ÖDEME SEÇENEKLERİ NELER?

-Birinci modelde, peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor. Hayallerindeki eve kavuşmak isteyen vatandaşlar, peşinat ödemeden ev sahibi olabilir ve taksitleri her geçen ay azalarak devam edecek. Aylık yüzde 0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunuluyor.

-İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor, böylece ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar ilk yılı taksit ödemesi yapmadan geçirebiliyor. Bu sayede alıcılar, toplamda yüzde12 oranında bir kazanç elde ediyor. Ayrıca, aylık yüzde 1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkanı sunuluyor.

-Üçüncü modelde ise ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunulacak. Peşinatlı ya da peşinatsız evin satış bedeli Emlak Katılım Bankası finansman desteği verilecek. Bu modelle 120 aya kadar vade ve 61 bin 698 TL'den başlayan taksit imkanı sunulacak.

3-KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Kampanyaya katılım için ilk ev sahibi olma şartı bulunmuyor. Kampanyada ilk evini alacaklara öncelik tanınmayacak, herkes başvurabilecek.

4-AYNI AİLEDEN BİRDEN FAZLA KİŞİ BAŞVURABİLİR Mİ?

Aynı aileden birden fazla kişi de kampanyaya başvurabilecek.

5-BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Satış ofisleri, çağrı merkezlerinden başvurulabilecek ve ödeme planları oluşturulabilecek.

6-BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

Başvurular İstanbul'da dün itibarıyla başladı.

7-SON BAŞVURU TARİHİ NEDİR?

Son başvuru tarihinin 23 Mart 2025 olacağı bildirildi.

8-KAMPANYADAKİ EV FİYATLARI NEDİR?

Kampanya kapsamında en düşük fiyatlı daire 5 milyon 650 bin bandında bulunuyor. En düşük fiyatlı daire İstanbul Arnavutköy projesinde.

9-TOPLAM NE KADAR KONUT SATILACAK?

Kampanya kapsamında yaklaşık 4 bin 500 bağımsız bölüm satışa sunulduğu açıklandı. Talebin fazla olması durumunda paydaşlarımızla süreci tekrar değerlendirip devam edilebilecek.

10-KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Bazı konutlar 2025 yılı içinde teslim edilecek. 3 sene sonra teslim edilecek projeler olduğu gibi, 4-5 ay içinde teslim edilecek projelerin de olduğunu aktardı.

11-ÖDEMELER GECİKİRSE NE OLACAK?

Konut ödemelerinin gecikmesi durumunda cezai şartlar uygulanacak. Emlak Konut borçlanmalı sistemde gecikmeler, Emlak Konut tarafından takip edilecek. Leasing modelinde ise gecikmeler Emlak Katılım Bankası tarafından takip edilecek.

12-HANGİ PROJELER TESLİME HAZIR?

Şu anda Fikirtepe Projesi'nde teslime hazır daireler var.

Batı Yakası Projesi'nin bir kısmı teslim edilebilir durumda.

Yeni Levent Projesi kısa süre içinde teslim edilecek.

Balıkesir'de 2-3 ay içinde teslim edilebilecek projeler var.

İzmir'de ise Alsancak Projemizde teslimler başladı.

13-HANGİ PROJELERDEN EV ALINABİLECEK?

Emlak Konut'un kampanyasının geçerli olduğu projeler:

YENİŞEHİR ARNAVUTKÖY EVLERİ, Arnavutköy/İstanbul

YENİ FİKİRTEPE, İstanbul/Kadıköy

KUZEY ADALAR, İstanbul/Kartal

BARBAROS 48, İstanbul/Beşiktaş

BATIYAKASI, İstanbul/Kartal

EBRULİ KAYAŞEHİR, İstanbul/Başakşehir

GÖLYAKA İSTANBUL, İstanbul/Avcılar

ODAK İSTANBUL, İstanbul/Bağcılar

HAYAT FLORA, İstanbul/Küçükçekmece

MAJÖR GÖLYAKA, İstanbul/Avcılar

MEYDAN BAŞAKŞEHİR, İstanbul/Başakşehir

NEZİHPARK BAHÇEKENT, İstanbul/Başakşehir

TUAL ASYA, İstanbul/Sancaktepe

BAŞAKŞEHİR AVRASYA KONUTLARI CADDE, İstanbul/Başakşehir

GÖKTÜRK KEMER EVLERİ, İstanbul/Eyüpsultan

NİDAPARK İSTİNYE, İstanbul/Sarıyer

SENFONİ ETİLER, İstanbul/Etiler

TUAL GÖLYAKA, İstanbul/Avcılar

VADİ PANORAMA, İstanbul/Kağıthane

YENİ LEVENT, İstanbul/Sarıyer

PARK YAŞAM ÇINARKÖY, İstanbul/Çekmeköy

EVORA İZMİR, İzmir

ALLSANCAK, İzmir/Alsancak

BALIKESİR EMLAKKONUTLARI Balıkesir, Altıeylül

PARK YAŞAM ANTALYA Antalya/Aksu

14-PROJEDEKİ EVLERİN BÜYÜKLÜĞÜ NASIL?

25 farklı projede 1+1'den 5+1'e kadar birçok seçenek bulunuyor.

15-EVLERİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Bazı projelerde spor merkezleri, özel tasarım tabiat parkı, okul ve oyun parkları, yüzme havuzları, otel, alışveriş mekanları, eğitim alanları, sosyal tesis alanı, özel sağlık tesis alanı, kreş, ibadet alanı var.

Yatay mimari anlayışı ile yapılan binalar ise depreme dayanıklı.