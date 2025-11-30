Emlak vergisi ödemesinde yarın son gün

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Emlak vergisi tek defada ya da iki taksit halinde ödenebiliyor.

Emlak vergisinin tamamını ilk taksit döneminde yatırmayanlar için ikinci taksit ödemesinde son gün 1 Aralık.

Bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunanların vergi ödemeleri için süre, yarın sona eriyor.

Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için yarın son gün. Ödemeler, belediyeler ve e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

VERGİ GECİKMESİ FAİZİ YÜZDE 3,5

Vergisini zamanında ödemeyenlere yüzde 3,5 gecikme zammı uygulanacak.

ÖDELER BELEDİYELERE GİDEREK YAPILABİLİYOR

İlgili vergi, taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye doğrudan gidilerek ödenebiliyor.

E-DEVLET'TEN ÖDENEBİLİYOR

Ayrıca e-Devlet'e entegre belediyeler için de online ödeme imkanı sunuluyor.

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLANLAR

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler ile emekli dul ve yetim aylığı alanlar, emlak vergisi ödemiyor.

Engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler de bu vergiden muaf tutuluyor.