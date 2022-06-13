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    Emtia piyasasında düşüşler hızlandı

    Küresel emtia fiyatlarındaki oynaklık, fiyatlamaların sağlıklı yapılmasına engel oluyor. Emtia piyasaları, sıkılaşma sürecinin daha agresif olacağı kaygısı ile düşüş yaşıyor.
    • 13.06.2022 - 12:34
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 12:44
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    Emtia piyasasında düşüşler hızlandı

    AA'nın haberine göre, emtia piyasasında geçen hafta paladyum yüzde 2,1, platin yüzde 4, soya fasulyesi yüzde 7,7, pirinç yüzde 3,2, kahve yüzde 1,9, şeker yüzde 1,3 ve kakao yüzde 1,7 değer kaybetti. Özellikle pirinçte yaşanan düşüş küresel piyasalara da damgasını vurdu.

    Merkez bankalarının kararları emtia piyasalarına yansıdı

    Dünyada üst üste kararlar alan merkez bankalarının sıkılaşma sürecini daha agresif yürüteceğine dair görüşlerin kuvvetlenmesiyle emtia piyasasında geçen hafta da düşüşler görüldü.

    Emtia piyasasındaki satış baskısı devam ediyor

    ABD'de enflasyon, mayısta yıllık bazda yüzde 8,6 oldu. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta çarşamba günü alacağı faiz kararı bekleniyor. Ayrıca Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Ancak, temmuz ve eylül için faiz artışı sinyali verdi. Banka, ayrıca Varlık Satın Alma Programı kapsamında varlık alımlarının Temmuz 2022'de biteceğini duyurdu. Tahvil faizlerinin arttığı ve dolara olan talebin gücünü koruduğu bu süreçte, emtia ve diğer ülke para birimleri üzerindeki baskı da arttı.

    ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi geçen hafta 3,1720 ile 1 ayın en yüksek seviyesini gördü. Dolar endeksi de 104,23 seviyesine kadar çıkarak yaklaşık 1 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

    Emtia fiyatları dalgalanmaya devam ediyor

    Geçen hafta altın yüzde 1,1 değer kazanırken, gümüş yüzde 0,2, paladyum yüzde 2,1 ve platin yüzde 4 değer kaybetti.

    Altında geçen hafta oynak bir seyir görülmesine karşın pay piyasalarında risk iştahının azalması sonrası yatırımcılar güvenli limanlara yönelirken, altın da haftayı yükselişle tamamladı.

    Emtia piyasasında düşüşler hızlandı #1

    Metallerde düşüş görüldü

    Savaş nedeniyle metallere talep azaldı. Geçen hafta metallere de düşüş eğilimi hakim oldu. Tezgah üstü piyasada bakır yüzde 0,8 değer kazanırken, kurşun yüzde 0,3, alüminyum yüzde 3,4, nikel yüzde 0,2 ve çinko yüzde 3,6 azalış kaydetti.

    Enerji emtiaları karışık seyirde

    Enerji emtialarına ise karışık bir seyir hakim oldu. Brent petrol haftayı yüzde 0,2 düşüşle tamamlarken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğalgaz yüzde 0,3 artış kaydetti.

    Brent petrol fiyatı düştü

    Küresel piyasalardaki talep artışı ve üretimin yetersiz kalacağı endişeleriyle Brent petrolde geçen hafta yükseliş görülmesine karşın Çin'in Şanghay kentinin bazı bölgelerinde yeni kısıtlama tedbirlerinin petrol talebini düşüreceği beklentisi düşüşe neden oldu. Analistler, ABD'de açıklanan enflasyon verisi sonrası Brent petroldeki düşüşlerin hızlandığına dikkati çekti.

    Emtia piyasasında düşüşler hızlandı #2

    Tarım emtialarında gerilemeler görüldü

    Tarım emtialarında da gerilemeler görüldü. Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 3,1 artarken, mısır yüzde 0,9, soya fasulyesi yüzde 7,7 ve pirinç yüzde 3,2 azalış kaydetti.

    New York Ticaret Borsası'nda işlem gören pamuk yüzde 4,2 değer kazandı.
    ICE piyasasında ise kahve yüzde 1,9, şeker yüzde 1,3 ve kakao yüzde 1,7 değer kaybetti.

    Artan gübre fiyatları nedeniyle soya fasulyesine talepte de gerilemeler görüldü.


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